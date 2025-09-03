Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 28

Durante el primer año de la actual administración, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) lograron mermar operaciones logísticas de grupos de la delincuencia organizada con el aseguramiento de armas largas, cortas y cartuchos, así como diferentes cantidades de drogas, , como mariguana y cocaína, que iban destinadas al narcomenudeo.

La información anterior se encuentra en el primer Informe de gobierno entregado el lunes al Congreso de la Ciudad de México, en el apartado Trabajos de inteligencia e investigación, en el cual se indica que al 31 de julio, ambas instituciones han asegurado 400 kilos de mariguana, así como 49 mil dosis para la venta de esta misma droga, además de 21 kilos de cocaína y 59 mil dosis del mismo producto; otras drogas que han sido aseguradas en el mismo periodo son 11 mil 512 dosis de metanfetamina y 3 mil 700 de crystal.

Se han decomisado a la delincuencia 726 armas cortas y largas, mil 844 cartuchos y 94 cargadores, así como 2 mil 421 vehículos y 171 vehículos semicompletos, .

En el mismo periodo, las autoridades encargadas de la seguridad de la capital reportaron la detención de 568 líderes criminales que tenían un rol como distribuidores de droga, extorsionadores, colaboradores dedicados al robo de vehículo y a casa habitación, de los cuales 32 fueron considerados como objetivos prioritarios por ser generadores de violencia.