En octubre empezarán trabajos de repavimentación, señala Brugada
Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 27
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió ser pacientes ante los baches que existen en la Ciudad de México, “para que en el momento en que terminen las lluvias empiece bien el rencarpetado”.
Señaló que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, “tiene muy claro el tema y ahora lo está atendiendo”, hace poco anunció un programa, recordó.
Pero, “en general, hay que esperar a que pasen las lluvias para poder hacerlo. Claro que hay que bachear para evitar accidentes, pero hay que esperar a que pasen las lluvias para que pueda tener mayor fijación, digamos, el asfalto”.
Señaló que la máquina que tiene la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el rencarpetamiento de carreteras federales “se puede compartir con cualquier entidad, y en particular con la jefa de Gobierno”.
Por la noche, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que a partir de octubre se iniciará un programa de repavimentación para atender los baches, con la intervención de 250 de los mil 100 kilómetros de vialidades primarias, equivalentes a la distancia que existe entre la Ciudad de México y el estado de Querétaro, con una inversión de 2 mil 250 millones de pesos.
Señaló que ha surgido un número mayor de baches debido a que han sido los meses más lluviosos desde 1940, pero aseguró que todas las noches se realizan trabajos para su atención, a los que se han destinado 700 millones de pesos. “El bacheo es una solución temporal, la solución permanente que resuelve la situación en las calles es la pavimentación”, expresó.