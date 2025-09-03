Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 27

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió ser pacientes ante los baches que existen en la Ciudad de México, “para que en el momento en que terminen las lluvias empiece bien el rencarpetado”.

Señaló que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, “tiene muy claro el tema y ahora lo está atendiendo”, hace poco anunció un programa, recordó.

Pero, “en general, hay que esperar a que pasen las lluvias para poder hacerlo. Claro que hay que bachear para evitar accidentes, pero hay que esperar a que pasen las lluvias para que pueda tener mayor fijación, digamos, el asfalto”.

Señaló que la máquina que tiene la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para el rencarpetamiento de carreteras federales “se puede compartir con cualquier entidad, y en particular con la jefa de Gobierno”.