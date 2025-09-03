▲ Tras la intensa jornada de lluvias de este martes, autoridades informaron que el volumen de precipitación acumulada fue de más de 16 millones de metros cúbicos. Foto Alfredo Domínguez Noriega

Mara Ximena Pérez, Ángel Bolaños y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 27

Las intensas lluvias que se registraron durante 16 horas ayer en la capital, desde la madrugada hasta las 10 de mañana, y de 4 de la tarde a 10 de la noche, dejaron severas afectaciones y acumulación de agua en 12 alcaldías, con más de 16 millones de metros cúbicos de agua y 11.07 milímetros de precipitación, principalmente en Iztapalapa, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztacalco.

En Iztapalapa, 150 viviendas de 14 calles de la supermanzana 5, en la unidad habitacional Vicente Guerrero, quedaron anegadas, mientras la acumulación de agua en el bajopuente de Río Churubusco y Eje 1 Norte Talleres Gráficos, en la colonia Agrícola Pantitlán, dejó varado a un autobús de la ruta 98 con 63 personas a bordo, que fueron cargadas en hombros por personal de los servicios de emergencia.

Además, usuarios de las línea 9 del Metro, que corre de la terminal Pantitlán a Tacubaya, tardaron hasta una hora en poder abordar un tren, debido a la lluvia temprana; en la noche, el servicio de la línea 1 del Cablebús también se suspendió un par de horas.

Llegó como río

Por la mañana, con escobas, jaladores y cubetas, vecinos de las cerradas 1, 2 y 3 de Carlos Manuel Rincón, sacaron aguas negras que inundaron patios, salas y comedores. El nivel alcanzó casi 50 centímetros en el exterior y hasta 20 centímetros dentro de los domicilios.

Catalina Chávez, residente del lote 22, relató que el agua “vino como río”, lo que le impidió salir a trabajar. Además, explicó que aguas negras ingresaron a su cisterna. Su nieto Alan compartió que desde las 4:30 hasta las 11 de la mañana no pararon de barrer para sacar el líquido. Al lugar arribaron seis camiones hidroneumáticos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua; la alcaldía también desplegó cinco vactors, 18 cuadrillas y ocho motobombas.

Asimismo, en el tianguis de Santa Cruz Meyehualco el agua dañó frutas, verduras, abarrotes y productos de papel, con pérdidas que algunos locatarios estimaron en más de 20 mil pesos. Luis Guzmán comentó: “La gente no quiere comprar mercancía mojada; en la mañana se vende por mayoreo, entonces, sí nos afectó muchísimo”.

En estacionamientos aledaños el nivel de agua alcanzó medio metro, por lo que franeleros ayudaron con las labores de desazolve; sin embargo, vecinos se quejaron de que los comerciantes ocupen el área de compuertas –que desvían el agua hacia el canal– para estacionar vehículos.