La Secretaría de Energía (Sener) autorizó una concesión de 30 años a la empresa Energías Alternas, Estudios y Proyectos, firma filial de Grupo Carso que pertenece al multimillonario Carlos Slim, para explotar recursos geotérmicos y generar electricidad en Celaya, Guanajuato.
“El título de concesión tiene por objeto otorgar al concesionario el derecho de uso, aprovechamiento y explotación exclusivo del área geotérmica denominada Celaya, en Guanajuato, con el propósito de generar energía eléctrica, así como destinar el recurso geotérmico a usos diversos”, señala un comunicado que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“El presente título no otorga derechos reales a su titular, sólo genera un derecho temporal para la explotación del recurso geotérmico, durante la vigencia de dicho título”, indicó la Sener.
La concesión permitirá a la empresa de Slim, el hombre más acaudalado del país, explotar recursos geotérmicos con el propósito de generar energía eléctrica.
Cabe recordar que el área geotérmica de Celaya, Guanajuato, forma parte de laestrategia energética de la actual administración.
Con ella buscan diversificar y aumentar la generación de energía por medio de fuentes y recursos renovables. La energía geotérmica se produce por medio del calor que proviene del suelo.