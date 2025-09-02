Julio Gutiérrez

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 35

La Secretaría de Energía (Sener) autorizó una concesión de 30 años a la empresa Energías Alternas, Estudios y Proyectos, firma filial de Grupo Carso que pertenece al multimillonario Carlos Slim, para explotar recursos geotérmicos y generar electricidad en Celaya, Guanajuato.

“El título de concesión tiene por objeto otorgar al concesionario el derecho de uso, aprovechamiento y explotación exclusivo del área geotérmica denominada Celaya, en Guanajuato, con el propósito de generar energía eléctrica, así como destinar el recurso geotérmico a usos diversos”, señala un comunicado que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“El presente título no otorga derechos reales a su titular, sólo genera un derecho temporal para la explotación del recurso geotérmico, durante la vigencia de dicho título”, indicó la Sener.