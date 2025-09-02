Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 35

Naucalpan, Méx., Un tractocamión de doble remolque que era arrastrado por una grúa estuvo a punto de caer del puente vehicular ubicado sobre la avenida Primero de Mayo, en Naucalpan, estado de México. Cuatro de las llantas traseras de uno de los contenedores quedaron en el vacío .

El vehículo derribó un tramo de la barrera de contención, que cayó sobre otro automóvil que circulaba debajo del puente; también resultó dañado un coche más.

Precisaron que la grúa que arrastraba el camión de carga se desenganchó y se fue para atrás sobre la pendiente del puente, aplastando a un automóvil. Personal de la policía estatal informó que no se reportaron lesionados.

Elementos de protección civil y bomberos acudieron al sitio para retirar el camión del puente, ubicado a la altura de la colonia San Andrés Atoto. El incidente paralizó la circulación durante varias horas.