En Cuautitlán Izcalli, destruidas 90% de avenidas: alcalde
Martes 2 de septiembre de 2025, p. 35
Naucalpan, Méx., Un tractocamión de doble remolque que era arrastrado por una grúa estuvo a punto de caer del puente vehicular ubicado sobre la avenida Primero de Mayo, en Naucalpan, estado de México. Cuatro de las llantas traseras de uno de los contenedores quedaron en el vacío .
El vehículo derribó un tramo de la barrera de contención, que cayó sobre otro automóvil que circulaba debajo del puente; también resultó dañado un coche más.
Precisaron que la grúa que arrastraba el camión de carga se desenganchó y se fue para atrás sobre la pendiente del puente, aplastando a un automóvil. Personal de la policía estatal informó que no se reportaron lesionados.
Elementos de protección civil y bomberos acudieron al sitio para retirar el camión del puente, ubicado a la altura de la colonia San Andrés Atoto. El incidente paralizó la circulación durante varias horas.
En tanto, el alcalde Daniel Serrano Palacios planteó que 90 por ciento de la infraestructura vial de Cuautitlán Izcalli está “deshecha”, e informó que entre enero y agosto de este año ha empleado 12 mil toneladas de mezcla asfáltica para atender la problemática.
Serrano comentó que “apenas en este mes se comienzan a ver los resultados de trabajos de bacheo en la zona, debido a que 90 por ciento de las vialidades se halla en mal estado”.
Indicó que para 2026 incrementará el presupuesto y el ritmo de las labores de bacheo.