esde hace 48 años, curso tras curso, me corresponde recibir en la sala de clase a jóvenes que se inician en el estudio de la educación dentro del colegio de pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México; la mayoría, invariablemente, son mujeres, y, entre otras cosas, me toca hacerles ver que el estudio de la educación también compete a los hombres. Por su juventud, al arribar al colegio (en promedio 17-18 años), los identifico como las y los benjamines, los más pequeños, los que requieren más atención, los más queridos, siguiendo la enseñanza bíblica del génesis. Juntos hemos acordado equiparar nuestra clase a La nave de las ilusiones, ideada en 1937, en plena guerra civil española, por mi querido amigo José de Tapia y Bujalance, el introductor de la educación Freinet. Me falta decir que admiro la valentía de mis estudiantes por matricularse en pedagogía, sin haber recibido antecedentes escolares con contenido educativo. Muchos cursos en su pasado escolar de historia, biología, geografía, química, física, gramática, matemáticas, etcétera, alguno que otro de filosofía, sicología, derecho, sociología, y ninguno que se asome a la pedagogía; tal vez porque las instituciones no consideren importante que todo el estudiantado se acerque al estudio de lo educativo. ¡Vaya descuido!

Durante la travesía en las aguas profundas de la pedagogía, nos toca hablar de la educación como una realidad abstracta y compleja, con cualidades propias. Con buen humor les hago preguntas como éstas: ¿quién ha visto pasar por la esquina de su casa a la educación, quién la ha saludado de mano, quién la ha cargado, quién le ha dado un abrazo, un beso, una patada, una mordida o un pellizco? Asombrados, responden sin tardar lo que sintetizo con la palabra “nadie”; no obstante, descubrimos que la educación se ubica cerca, tanto que la llevamos dentro, se localiza en el interior de cada integrante de la tripulación; tratase de la propia educación. Destacamos que es invisible, intangible, inodora, incolora y sin sabor. Razonamos que tampoco tiene forma, medidas, superficie, volumen ni peso. Sin embargo, acordamos que tiene presencia, no es un invento o fantasma.

En esas estábamos cuando, en cierta ocasión, una chica tomó la palabra para preguntar, mientras su semblante dejaba ver una gran sed por aclarar algo que no le cuadraba: “ Profe, ¿cómo, entonces, se puede ‘dignificar la educación’, siendo abstracta y compleja?, ¿cómo hacerle para ‘elevar la mirada de la educación’?” La interrogante dio pie para avanzar y percatarnos de que la educación, por muy abstracta que sea, se concreta en sujetos y objetos, a todas luces visibles, tangibles, observables, medibles, cuantificables y respetables; comenzando con la propia persona de cada uno de los presentes. Sujetos y objetos perfectamente identificados por palabras como: estudiantes, profesores, prefectos, directivos, inspectores, escuelas, universidades, salones de clases, pupitres, pizarrones, patios, libros, textos libres, computadoras, documentos como diarios de clase, programas y planes de estudio, reglamentos escolares, etcétera. Concluimos que todo lo anterior participa de la dignificación, y que la mirada de la educación tiende a elevarse cuando hay propósito de ello, y se cuenta con recursos suficientes. Enaltecimiento educativo a través, por ejemplo, de fomentar, entre el profesorado y el estudiantado, la libertad de expresión, el trabajo creativo y gozoso, la confianza, la autonomía, el pensamiento crítico, la vida democrática (comenzando por el salón de clases), el amor por la palabra y la pregunta, la atención de la salud y la alimentación del estudiantado, la retribución salarial satisfactoria del profesorado, su estabilidad laboral, etcétera. Todo, en las escuelas, debe contemplarse al hablar de dignificación. Los espacios, los techos, los muros y las ventanas dicen mucho al respecto. El mobiliario, ni se diga: no es lo mismo sentarse, frente a frente, en mesas cómodas, que dándose las espaldas en los clásicos pupitres.