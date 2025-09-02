H

ace un año nos dejó Juan Carlos Ruiz Guadalajara. En estos días sus amigos y compañeros han vuelto a escribir sobre su compromiso social y la defensa del cerro de San Pedro contra la minería depredadora y de la Sierra de San Miguelito contra la rapiña inmobiliaria, ambos lugares emblemáticos de su adoptivo San Luis Potosí; recordamos su enfrentamiento con los mandatarios priístas de ese estado y el actual “verde” que resultó igual que aquéllos, pero también su trabajo como historiador, por sus enormes aportes a la comprensión de las fronteras culturales y la formación de lo que hoy es México.

Hace un año hablé de uno de sus libros más importantes (shorturl.at/Fnk2J); hoy quisiera recordar un artículo fundamental que publicó hace 15 años y abrió nuevas perspectivas en la comprensión del septentrión de la Nueva España y su carácter de frontera a través de Miguel Caldera y su construcción historiográfica como “capitán mestizo”. Según acostumbraba desde su tesis de licenciatura (UNAM, 1991), Ruiz Guadalajara inicia con una crítica frontal sobre lo que dicen los historiadores.

Usa a Miguel Caldera (1548-1597) para mostrar el proceso de dominación española de “la gran chichimeca” y las ideas en torno al mismo, mostrando que demasiados historiadores “han asumido como supuestas herramientas de análisis las categorías utilizadas por los españoles en su lectura de las culturas del desierto. Quizás el ejemplo más claro y común de este proceder lo encontramos en el uso indiscriminado y acrítico… de la antigua dicotomía civilización-barbarie”, basada en la reinterpretación que hicieron los españoles del siglo XVI de la visión de los nahuas sobre los chichimecas. Sin embargo, sí hay una diferencia central entre la forma en que los españoles sometieron a las culturas agrícolas mesoamericanas y aquella en que se enfrentaron a los nómadas: la llamada “guerra chichimeca” fue “uno de los procesos más violentos deconquista y transculturación que haya desarrollado la expansión de la monarquía”.

En cuanto a Caldera, a quien el virrey Luis de Velasco hijo reconoció “como el hombre más necesario para la pacificación de los chichimecas”, fue rápidamente olvidado, hasta que a fines del siglo XIX lo rescataron los historiadores regionalistas potosinos, que empezaron a construir al “mestizo historiográfico” (su padre era español, su madre guachichil, seguramente esclavizada), luego de retomar al nómada bárbaro, salvaje, bestial, caníbal, de las crónicas del siglo XVI y que incluso en los autores más reconocidos raya en la caricatura, a la vez que en muchas ocasiones se reivindica el papel “civilizador de la religión católica y las instituciones españolas”. En cuanto al “mestizaje historiográfico”, es también caricaturesco: una versión “norteña” de la ideología priísta dominante sobre el tema: el mestizaje como vía para la “desbarbarización”. Y este medio guachichil cristiano y civilizado es un espejo de virtudes y casi un (digo yo) John Wayne de Zacatecas y San Luis Potosí.