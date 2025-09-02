Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 17

Un total de mil 760 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional fueron ascendidos este lunes por la Secretaría de la Defensa, con la finalidad de que contribuyan al cumplimiento de las operaciones de seguridad para el país. En una ceremonia presidida por el general Enrique Martínez López, oficial mayor de la Defensa, personal militar precisó que mil 396 subtenientes ascienden a tenientes en la promoción especial, 262 sargentos primeros se convierten en subtenientes, por la promoción de sargentos primeros especialistas, y 102 elementos de tropa escalonaron a oficiales por su participación en el certamen de reclasificación. “El alto mando invita al personal ascendido a redoblar esfuerzos para que con responsabilidad, profesionalismo y compromiso contribuya a cumplir con las misiones generales del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional”, se detalló en el estadio militar Sargento Pedraza. Además, se les llamó a seguir con su preparación integral para demostrar vocación de servicio y lealtad “que les permitirán afrontar con éxito los desafíos que enfrenta nuestro país”.