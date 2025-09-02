Ángeles Cruz Martínez

La prestación de servicios de salud para personas sin seguridad social enfrenta severos desafíos que pasan por la carencia de infraestructura tecnológica, las desigualdades en la calidad de la atención entre los estados y la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de IMSS-Bienestar.

De ahí, que el organismo prevé en el programa institucional 2025-2030 que en los siguientes 20 años se consolidará como el principal proveedor de atención médica y será el líder de un “sistema sanitario unificado”.

IMSS-Bienestar señala que en la federalización de los servicios que –proceso por el cual las entidades federativas ceden al organismo público descentralizado la responsabilidad administrativa y operativa de centros de salud y hospitales– ha habido una “colaboración insuficiente” de actores estatales y federales.

A esto se suman procesos administrativos y financieros complejos, así como retos en materia de rectoría sobre las unidades de salud, lo que ha retrasado la unificación operativa y la posibilidad de contar con un sistema sanitario universal, dice el documento publicado hace unos días en el Diario Oficial de la Federación.

Enfatiza que además de garantizar la calidad de la atención a los pacientes, es indispensable, entre otros, tener un mejor registro de la productividad en las unidades médicas y tener una plataforma informática eficiente.

Se trata, subraya el programa institucional, de que IMSS-Bienestar se convierta en un “referente en la atención pública y fomente un profundo sentido de pertenencia y confianza en los servicios” del ramo.