El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en Culiacán, Sinaloa, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional llevaron a cabo “un cateo en un inmueble utilizado para el resguardo de armamento, donde aseguraron 37 armas de fuego, cargadores, cartuchos, 150 kilos y 80 litros con sustancias químicas, así como equipo táctico”.
Se informó que el operativo se efectuó en un inmueble del fraccionamiento Urbivilla del Cedro, en la capital de Sinaloa.
El predio quedó sellado y bajo resguardo policial, en tanto los elementos decomisados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. El mencionado operativo se realizó “en el marco del reforzamiento de seguridad en Sinaloa, con apoyo de elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina-Armada de México, la Guardia Nacional, así como de la SSPC.