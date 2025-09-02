Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 16

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en Culiacán, Sinaloa, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional llevaron a cabo “un cateo en un inmueble utilizado para el resguardo de armamento, donde aseguraron 37 armas de fuego, cargadores, cartuchos, 150 kilos y 80 litros con sustancias químicas, así como equipo táctico”.

Se informó que el operativo se efectuó en un inmueble del fraccionamiento Urbivilla del Cedro, en la capital de Sinaloa.