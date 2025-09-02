De La Redacción

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 15

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), por conducto de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV), será sede del Congreso Internacional de Turismo y Gastronomía Rural AMESTUR 2026, un evento académico que reunirá a especialistas, investigadores y representantes del sector turístico de distintos países.

El congreso es organizado en conjunto con la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía, AC (AMESTUR), y en coordinación con la Secretaría de Turismo del gobierno de Tamaulipas.

El objetivo se enfoca en analizar la situación actual del turismo rural, así como en promover la innovación, la creatividad y la vinculación entre instituciones educativas, gobiernos y empresas del sector.

Como parte de los preparativos, el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Edy Izaguirre Treviño, encabezó una reunión con el presidente ejecutivo de la AMESTUR, José Luis Isidor Castro, y la coordinadora de la licenciatura en turismo, Rocío del Carmen Ayala Garza, en la que se definieron lineamientos académicos y logísticos del programa.