Alexia Villaseñor y Laura Poy

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 15

En el ciclo escolar 2025-2026, que arrancó este 1º de septiembre, 23.5 millones de niños y niñas de prescolar, primaria y secundaria recibirán una educación que se caracterizará por la “igualdad y equidad de género entre alumnos y alumnas, porque cuando educamos con derechos, afirmamos que cada ser humano es digno, es digna, y vale por igual”, precisó Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública.

En la ceremonia de inicio de este año lectivo, en la secundaria diurna número 1 César A. Ruiz, ubicada en el corazón de la Ciudad de México, a la que asistió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, junto con la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, Delgado Carrillo informó que se repartirán 6 millones de ejemplares de la Cartilla de Derechos de las Mujeres para todos los estudiantes de educación básica.

Aseveró que la etapa de la adolescencia es un buen momento para reflexionar sobre la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, pues hay una gran diversidad y todos merecen respeto.

Desde temprana hora, y bajo una llovizna persistente, miles de niños y adolescentes acudieron a su primer día de clases en la Ciudad de México y en el resto del país. En primarias y prescolares, la principal preocupación fue no llegar tarde.

En la escuela primaria Leonardo Bravo, Joshua, quien acudió junto con sus padres para solicitar su ingreso al plantel, pues reside en Ecatepec, estado de México, y debido al deceso de su cuidadora, “no hay quién me cuide, y mis papás trabajan cerca de la escuela”, explicó. A pocos minutos de que se iniciaran los cursos, afirmó estar “emocionado, pero un poco nervioso también, por mis nuevos compañeros”.

En tanto, en la secundaria diurna César A. Ruiz, cerca del Metro Pino Suarez, muchos de los alumnos tuvieron que resguardarse de la lluvia bajo los toldos de los negocios cercanos al plantel, mientras los pocos que decidieron formarse en las inmediaciones de las puertas tuvieron que “hacer malabares” para sostener el paraguas, proteger sus mochilas y saludar a los amigos que no vieron durante casi dos meses.