▲ Aspectos de la sesión de toma de protesta de los ministros electos Hugo Aguilar Ortiz (presidente), Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías Guerra, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García. Foto Luis Castillo

Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 10

Entre ovaciones, vítores y gran expectación, anoche rindieron protesta ante el pleno del Senado de la República los nueve ministros y ministras que integran la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante una sesión solemne que contó con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien acudió en representación de la titular del Ejecutivo federal, y otras personalidades.

Fue el momento estelar que más atrajo la atención de los legisladores. La toma de protesta de los 872 juzgadores restantes, electos por voto popular, se convirtió en un acto meramente protocolario que se extendió hasta la madrugada de hoy. Los nuevos funcionarios juraron ante el pleno de la Cámara alta respetar y hacer respetar la Constitución.

La sesión solemne comenzó con más de una hora de retraso, pero el ingreso de los nueve ministros provocó algarabía en el recinto, que en ese momento estaba casi lleno, con la mayoría de Morena y aliados.

Vestido con un sobrio traje negro, complementado con una franja dorada con motivos indígenas al lado derecho, Hugo Aguilar Ortiz, quien presidirá la Corte durante los próximos dos años, fue recibido con el grito de “¡presidente, presidente!” y aplausos prolongados, que recibieron también Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías.

De manera especial fue ovacionado el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien llegó en silla de ruedas y con oxígeno, ya que se recupera del accidente automovilístico que sufrió hace una semana.

La titular de Gobernación, junto con la consejera jurídica, Ernestina Godoy, y la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, estuvieron en la mesa directiva, al lado de Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, quien resaltó “la trascendencia de esta histórica toma de protesta, que marca un parteaguas en la impartición de justicia en nuestro país”.

También acudieron todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a excepción de la presidenta de ese organismo, Guadalupe Taddei. Asimismo, se presentaron el gobernador de Nuevo León , Samuel García, y el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres, y el empresario José María Riobóo. Éstos, junto con familiares de los ministros estuvieron en los palcos.