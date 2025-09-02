Martes 2 de septiembre de 2025, p. 9
México debe estar unido para encarar los retos que tiene en la actualidad, especialmente las peticiones de aceptar las intervenciones desde el extranjero, señaló el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien llamó al país a cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al presentar la postura de su partido respecto al primer Informe de la mandataria, el legislador enfatizó: “no atendamos a los discursos invasivos, injerencistas, que pretenden que el país sea sometido a los dictados del extranjero. Quien lo haga da la espalda a nuestra historia y antepasados que dieron su vida” durante la guerra entre México y Estados Unidos, en 1847.
“Sí necesitamos la unidad nacional, porque cuando nos dividimos, cuando hay falta de cohesión, permitimos y favorecemos a los extranjeros, a los invasores, a los injerencistas, y eso no vamos a admitirlo. Nosotros decimos a todos los que aplauden ese tipo de intromisiones e invasiones: ¡no pasarán!”
Encomio a la Presidenta
En su discurso ante el pleno del Congreso General, Monreal hizo un recuento de lo que consideró son los principales logros de la actual administración, encomió la figura de Sheinbaum y destacó la importancia de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Ese poder, consideró, se había convertido “en un lastre”.
Sostuvo que en el PJF “se anidó la corrupción y se dio paso al nepotismo y a redes de tráfico de influencias, donde la justicia se vendía al mejor postor, donde los poderosos nunca perdían en los juicios y la gente pobre reclamaba acceso a la justicia. Había un déficit enorme en la materia, y lo que hicimos fue procesar el reclamo popular para una reforma judicial”.
Subrayó que los legisladores del bloque mayoritario “estamos aquí porque el pueblo votó por nosotros, porque nos dio su respaldo para defenderlo y representarlo. ¡No debemos nada a nadie! ¡Nos debemos al pueblo y a él vamos a responder!”
Asimismo, aprovechó para reconocer la disposición de los diferentes grupos parlamentarios para continuar con la sesión, que se interrumpió durante varios minutos por un choque verbal entre Morena, PT y PRI, e hizo un llamado a la unidad entre las fuerzas políticas.
“Nos hemos enfrentado a una situación inédita; momentos complejos, difíciles, pero no vamos a resolverlos en la división ni el discurso irracional. No aceptemos la furia como alternativa de discurso. No es el camino la irracionalidad, el odio o rencor”, concluyó.