F. Camacho, E. Méndez, L. Hernández y N.jiménez

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 9

México debe estar unido para encarar los retos que tiene en la actualidad, especialmente las peticiones de aceptar las intervenciones desde el extranjero, señaló el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien llamó al país a cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al presentar la postura de su partido respecto al primer Informe de la mandataria, el legislador enfatizó: “no atendamos a los discursos invasivos, injerencistas, que pretenden que el país sea sometido a los dictados del extranjero. Quien lo haga da la espalda a nuestra historia y antepasados que dieron su vida” durante la guerra entre México y Estados Unidos, en 1847.

“Sí necesitamos la unidad nacional, porque cuando nos dividimos, cuando hay falta de cohesión, permitimos y favorecemos a los extranjeros, a los invasores, a los injerencistas, y eso no vamos a admitirlo. Nosotros decimos a todos los que aplauden ese tipo de intromisiones e invasiones: ¡no pasarán!”

Encomio a la Presidenta

En su discurso ante el pleno del Congreso General, Monreal hizo un recuento de lo que consideró son los principales logros de la actual administración, encomió la figura de Sheinbaum y destacó la importancia de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Ese poder, consideró, se había convertido “en un lastre”.