Enrique Méndez, Fernando Camacho, Lilian Hernández y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 9

Genio y figura, como hace 25 años, cuando irrumpió en la rectoría de la Universidad Autónoma de Campeche en tiempos de Antonio González Kuri, Alejandro Moreno Cárdenas encendió ayer los ánimos en la sesión de Congreso General con un discurso para inmolarse: “no vamos a permitir que se instaure una narcodictadura terrorista comunista, ¡así nos cueste la vida!”

En una derivación del sainete del miércoles en la Comisión Permanente, y como había anunciado, Alito Moreno presentó la postura del tricolor respecto al primer Informe presidencial de Claudia Sheinbaum, y su sola presencia en la tribuna desató el grito: “¡desa-fuero, desafuero!”, desde el ala izquierda del salón de sesiones.

De entrada, el dirigente priísta dedicó su intervención a las organizaciones internacionales, a los partidos del mundo, a su esposa y a sus hijos. Y enseguida se dijo perseguido político.

La diputada oaxaqueña Margarita García (PT) subió hasta la tribuna y se plantó detrás de él con una cartulina alusiva al Informe, en una de las seis interrupciones al discurso del priísta, aderezado con gritos desde el PT y un sector importante de Morena.

A pesar del llamado al orden de la mesa directiva, los ánimos no se serenaron y los gritos continuaban: “¡Alito, entiende, el pueblo no te quiere! ¡Rata de dos patas!”

El ex gobernador de Campeche insistió en su versión de que en México se pretende instaurar una “narcodictadura comunista”, frase que caló en las curules del PT, desde donde le soltaron: “¡Alito, culero, te vas al desafuero!”, y “¡Alito, tramposo, te vas al calabozo!”

Si en 1999 –en sus pininos que definieron su carrera– Moreno Cárdenas encabezó el movimiento contra el rector José Alberto Abud, ayer en la desmemoria endilgó a los morenistas: “¡bola de salvajes!”