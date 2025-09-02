Versión impresa y digital con código QR
La titular de SG no dio discurso // Turnan documento a las cámaras
Martes 2 de septiembre de 2025, p. 9
La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó ayer al Congreso de la Unión el primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un acto protocolario que llevó sólo dos minutos y, como había anticipado a los grupos parlamentarios, sin dirigir un mensaje al pleno.
La funcionaria entregó dos versiones del documento, una impresa –con pasta en color verde– y otra digital en un estuche con código QR, al presidente en funciones de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), quien de inmediato dio por cumplida la obligación constitucional de la Presidenta, de enviar al Congreso un informe del estado que guarda la nación.
En la sesión de Congreso General, citada para dar inicio al periodo ordinario de sesiones, se leyó el oficio de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que remitió el comunicado de Rosa Icela Rodríguez, por el cual la mandataria presentó su primer Informe y en el que se dio cuenta de que se dispone de 500 estuches con el código QR para cada uno de los diputados y 128 para cada uno de los senadores.
Una vez cumplido el trámite, la mesa directiva turnó el Informe a las dos cámaras del Congreso para que, por separado, realicen la glosa o análisis del documento. La Junta de Coordinación Política de San Lázaro anunció que este lunes podría aprobar el calendario de comparecencias de los secretarios del gabinete presidencial.
La funcionaria fue recibida en las escalinatas del frontispicio de la Cámara por un grupo de diputados de Morena, entre ellos el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila; el vicecoordinador, Alfonso Ramírez Cuéllar; la vicepresidenta de la mesa, Dolores Padierna Luna; la diputada Meggie Salgado y el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval.
La sesión empezó en punto de las 17 horas, con un quorum de sólo 310 de los 500 diputados –la mayoría de ausencias, de la bancada de Morena– y 83 de los 128 senadores.
En espera de que se logre una negociación para renovar la mesa directiva de San Lázaro, la Junta de Coordinación fue citada este lunes a las 11:30 horas para llevar el acuerdo al pleno en la sesión ordinaria del mediodía.