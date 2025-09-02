▲ La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (centro), entregó ayer al Congreso el primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto Cristina Rodríguez

Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 9

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó ayer al Congreso de la Unión el primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un acto protocolario que llevó sólo dos minutos y, como había anticipado a los grupos parlamentarios, sin dirigir un mensaje al pleno.

La funcionaria entregó dos versiones del documento, una impresa –con pasta en color verde– y otra digital en un estuche con código QR, al presidente en funciones de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), quien de inmediato dio por cumplida la obligación constitucional de la Presidenta, de enviar al Congreso un informe del estado que guarda la nación.

En la sesión de Congreso General, citada para dar inicio al periodo ordinario de sesiones, se leyó el oficio de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que remitió el comunicado de Rosa Icela Rodríguez, por el cual la mandataria presentó su primer Informe y en el que se dio cuenta de que se dispone de 500 estuches con el código QR para cada uno de los diputados y 128 para cada uno de los senadores.