Martes 2 de septiembre de 2025, p. 8
Las posturas del PT y el Verde Ecologista ante el primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron tersas y colmadas de elogios hacia los logros, no sólo de su gobierno, sino de la Cuarta Transformación.
Las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre y Karen Castrejón Trujillo coincidieron en expresar “el orgullo” de tener a la primera mujer Presidenta en nuestro país.
Enlistaron sus logros, como las becas a estudiantes de educación básica, media superior y superior; la reducción de homicidios y feminicidios, así como de la pobreza, por lo que aseguraron que la titular del Poder Ejecutivo está mejorando la vida de los mexicanos, “lo cual se respira en cada hogar.
“El país cambió y lo hace de la mano de las mujeres”, aseguró Castrejón, tras subrayar que “los resultados son innegables”, por lo que “México crece y se fortalece”, pues más de 13 millones de mexicanos han dejado atrás la pobreza, de modo que hoy mujeres y hombres viven con dignidad, aseveró Castrejón.
Por su parte, Bañuelos destacó que “México vive uno de esos momentos de liderazgos firmes y de corazones valientes con una mujer que ha demostrado saber gobernar con amor al pueblo”.
No obstante, la mayoría de los legisladores que estaban en el pleno de la Cámara de Diputados poca atención pusieron a sus palabras, pese a que ella se esforzó en captar su atención.
La legisladora incluso destinó un minuto para acusar a las fracciones de la oposición, al señalar que frente a sus críticas sin sustento pueden responderles que la espiral de la violencia ya no avanza como antes porque hay inteligencia y estrategia.
“Mientras ellos se arrodillaron ante el crimen o se asociaron a él, la 4T ha decidió enfrentarlo con responsabilidad y resultados.”
Después de acusar a Alejandro Moreno de “bravucón, cínico y de recurrir a los golpes en la desesperación de la acelerada extinción” de su partido, Bañuelos fue interrumpida por la bancada del tricolor, la cual había abandonado el recinto, pero regresó con megáfonos y pancartas en las que se leía “¡México Despierta!” “No a la narcodictadura de Morena”.
Pese a los llamados del presidente en funciones Sergio Gutiérrez Luna (Morena) para permitir que la senadora continuara, los priístas mantuvieron el ruido de sirenas de sus megáfonos.
Lilian Hernández, Néstor Jiménez, Enrique Méndez y Fernando Camacho