Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 8

Las posturas del PT y el Verde Ecologista ante el primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron tersas y colmadas de elogios hacia los logros, no sólo de su gobierno, sino de la Cuarta Transformación.

Las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre y Karen Castrejón Trujillo coincidieron en expresar “el orgullo” de tener a la primera mujer Presidenta en nuestro país.

Enlistaron sus logros, como las becas a estudiantes de educación básica, media superior y superior; la reducción de homicidios y feminicidios, así como de la pobreza, por lo que aseguraron que la titular del Poder Ejecutivo está mejorando la vida de los mexicanos, “lo cual se respira en cada hogar.

“El país cambió y lo hace de la mano de las mujeres”, aseguró Castrejón, tras subrayar que “los resultados son innegables”, por lo que “México crece y se fortalece”, pues más de 13 millones de mexicanos han dejado atrás la pobreza, de modo que hoy mujeres y hombres viven con dignidad, aseveró Castrejón.

Por su parte, Bañuelos destacó que “México vive uno de esos momentos de liderazgos firmes y de corazones valientes con una mujer que ha demostrado saber gobernar con amor al pueblo”.

No obstante, la mayoría de los legisladores que estaban en el pleno de la Cámara de Diputados poca atención pusieron a sus palabras, pese a que ella se esforzó en captar su atención.