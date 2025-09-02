De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 7

El Informe presidencial visibiliza avances en bienestar rural, fertilizantes y programas sociales, pero “omite los problemas más urgentes para la competitividad del sector” agropecuario, como la sequía, la caída de precios en granos básicos, la falta de financiamiento, ausencia de seguros, medidas defensivas frente a socios comerciales y una política diferenciada para productores, señaló el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

“La estrategia social es importante, pero no sustituye la necesidad de una política agroalimentaria integral y de largo plazo que combine seguridad alimentaria, productividad, competitividad internacional y resiliencia climática”, destacó en un comunicado.

La organización apuntó que la caída de los precios en el maíz, trigo y sorgo dentro de los precios internacionales provoca una menor rentabilidad para productores nacionales. A ello, sumó que no se mencionan nuevas políticas para financiamiento y seguros para proteger a los productores que están expuestos a riesgos climáticos y de mercado.

Agregó que tampoco hay una estrategia de apertura de exportaciones al ganado en pie hacia Estados Unidos, por lo que México pierde competitividad frente a Sudamérica y además quedó omitido el arancel estadunidense a la exportación de jitomate, lo que afecta a productores exportadores, sobre todo en el noroeste.