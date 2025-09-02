De La Redacción

Martes 2 de septiembre de 2025

En materia ambiental y desarrollo sustentable, el Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la protección y restauración de la biodiversidad del país, además de la conservación y el tratamiento del agua.

A través del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias, de enero a junio de 2025 se emprendieron 533 proyectos de restauración ecológica con una inversión de 100 millones 250 mil pesos.

Los proyectos incorporaron acciones de restauración del hábitat terrestre y acuático, gestión de residuos, manejo integral del fuego para la conservación de ecosistemas, reforestación, protección de arrecifes, islas y esteros, así como ecotecnias para tratamiento de aguas residuales, en 225 áreas naturales protegidas (155 con decreto federal y 70 áreas destinadas voluntariamente a la conservación), con una cobertura en 9 mil 187 hectáreas y en beneficio de 6 mil 248 personas.

Durante el mismo tiempo, este programa también aplicó 277 proyectos comunitarios en 101 áreas naturales protegidas costeras marinas, 98 con decreto federal y tres en áreas destinadas voluntariamente a la conservación, con una inversión de 66.3 millones de pesos. Las acciones llevadas a cabo abarcaron la restauración ecológica, la conservación de especies, la vigilancia y el monitoreo comunitario en una superficie de 783 mil 895 hectáreas.