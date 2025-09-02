Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025

Para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se debe reconocer, respetar, fortalecer y proteger su patrimonio cultural y su riqueza lingüística.

En el marco del primer Informe de gobierno 2024-2025, la administración federal advirtió que hasta junio de este año se instrumentaron acciones para el rescate y conservación de las lenguas indígenas mediante apoyo a 16 proyectos para igual número de comunidades en nueve entidades federativas.

Estos proyectos tuvieron un presupuesto de 4.45 millones de pesos para la creación de talleres de fortalecimiento de las lenguas zapoteca, náayari (cora), otomí, chichimeca jonaz, chinanteca, yoreme-mayo, tlahuica, nahua y tseltal, que beneficiaron a 116 mil 899 personas (54 mil 993 mujeres y 51 mil 555 hombres).

En tanto, el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas, integrado por 23 emisoras en 17 estados, realizó la difusión de los derechos colectivos y el reconocimiento como sujetos de derecho público de los pueblos originarios, en donde se transmitieron 116 mil 558 horas de programación radiofónica, de las cuales 59 mil 836 (58 por ciento) fueron en sus lenguas maternas.