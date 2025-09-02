Primer informe
Talleres y radiodifusión reforzaron la lealtad lingüística y cultural de los pueblos
Martes 2 de septiembre de 2025, p. 7
Para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se debe reconocer, respetar, fortalecer y proteger su patrimonio cultural y su riqueza lingüística.
En el marco del primer Informe de gobierno 2024-2025, la administración federal advirtió que hasta junio de este año se instrumentaron acciones para el rescate y conservación de las lenguas indígenas mediante apoyo a 16 proyectos para igual número de comunidades en nueve entidades federativas.
Estos proyectos tuvieron un presupuesto de 4.45 millones de pesos para la creación de talleres de fortalecimiento de las lenguas zapoteca, náayari (cora), otomí, chichimeca jonaz, chinanteca, yoreme-mayo, tlahuica, nahua y tseltal, que beneficiaron a 116 mil 899 personas (54 mil 993 mujeres y 51 mil 555 hombres).
En tanto, el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas, integrado por 23 emisoras en 17 estados, realizó la difusión de los derechos colectivos y el reconocimiento como sujetos de derecho público de los pueblos originarios, en donde se transmitieron 116 mil 558 horas de programación radiofónica, de las cuales 59 mil 836 (58 por ciento) fueron en sus lenguas maternas.
Para promover la identidad cultural y la lealtad lingüística de la población beneficiaria del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en México, iniciativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se destinaron 7.39 millones de pesos para la ejecución de 263 proyectos lingüísticos y culturales en favor de 14 mil 475 niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas, que promueven el desarrollo de actividades artísticas, lingüísticas y culturales, así como el aprendizaje de oficios, gastronomía y medicina tradicionales.
En materia de educación, en el nivel medio superior, se constituyó el Bachillerato Intercultural como un modelo que brinda atención a la población hablante de lenguas indígenas para un mundo plural y de convivencia respetuosa de la diversidad.
Actualmente, se imparte en 14 planteles, ubicados en cuatro entidades del país y se atendieron a mil 810 estudiantes, de los cuales 60 por ciento son mujeres y 40 por ciento hombres; de dicha matrícula 36 por ciento son hablantes de alguna lengua originaria.