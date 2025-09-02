Laura Poy y Alexia Villaseñor

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 6

En el contexto del primer Informe de gobierno, la administración federal, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en materia educativa consolidará un modelo basado en el humanismo mexicano y en la Nueva Escuela Mexicana, con lo que se busca formar con pensamiento crítico y enfoque en el bienestar comunitario.

Destaca que en 2024, el gasto federal para el sector ascendió a un billón 131 mil 528.6 millones de pesos, lo que representó un aumento de 2.7 por ciento en términos reales en comparación con 2023, y este año se tiene programado un presupuesto de un billón 169 mil 803.3 millones.

Detalló que de los recursos federales de 2024, el gasto en nivel básico fue de 675 mil 812.2 millones de pesos (59.7 por ciento). A bachillerato se asignaron 134 mil 480.9 millones (11.9) y a educación superior, 184 mil 647.7 millones (16.3). Además, subrayó, se destinaron 136 mil 587.8 millones (12.1 por ciento) a otras funciones dentro del sector educativo.