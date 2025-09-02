Martes 2 de septiembre de 2025, p. 6
En el contexto del primer Informe de gobierno, la administración federal, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en materia educativa consolidará un modelo basado en el humanismo mexicano y en la Nueva Escuela Mexicana, con lo que se busca formar con pensamiento crítico y enfoque en el bienestar comunitario.
Destaca que en 2024, el gasto federal para el sector ascendió a un billón 131 mil 528.6 millones de pesos, lo que representó un aumento de 2.7 por ciento en términos reales en comparación con 2023, y este año se tiene programado un presupuesto de un billón 169 mil 803.3 millones.
Detalló que de los recursos federales de 2024, el gasto en nivel básico fue de 675 mil 812.2 millones de pesos (59.7 por ciento). A bachillerato se asignaron 134 mil 480.9 millones (11.9) y a educación superior, 184 mil 647.7 millones (16.3). Además, subrayó, se destinaron 136 mil 587.8 millones (12.1 por ciento) a otras funciones dentro del sector educativo.
Respecto a una nueva gobernanza, apuntó que a junio de este año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) redujo 5 por ciento el costo de la estructura de las plazas de personal de mando y de sus organismo desconcentrados y descentralizados. Por ello, se eliminaron 67 puestos de mando y enlace, 13 de directo de área, 16 de subdirector y 37 de jefaturas de departamento.
En cuanto a la cobertura educativa y la matrícula, afirmó que en el ciclo escolar 2024-2025 hubo un incremento de 126 mil estudiantes de nivel superior en relación con el inmediato anterior.
La educación básica alcanzó una cobertura de 89.3 por ciento entre los menores de entre tres y 14 años. En bachillerato fue de 80.6 por ciento de los jóvenes de 15 a 17 años, mientras en el nivel técnico superior, normal y licenciatura, llegó a 45.1 entre los estudiantes de 18 a 22 años.