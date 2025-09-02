Primer informe de Sheinbaum Pardo
No rindo cuentas con “palabras vacías, sino con resultados” // “La 4T continúa, se profundiza y arraiga”
Martes 2 de septiembre de 2025, p. 3
“Vamos bien y vamos a ir mejor”, aseguró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al rendir su primer Informe de gobierno.
En el Patio de Honor de Palacio Nacional resaltó que a 11 meses de haber asumido la Presidencia, no rindió cuentas “con palabras vacías, sino con resultados, que se reflejan en la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos”.
Primera mujer Presidenta en rendir un Informe de gobierno, ratificó que “atrás quedó la oscura noche del neoliberalismo” y que “se oiga bien, fuerte y lejos: la Cuarta Transformación no sólo continúa, sino que se profundiza, se arraiga en el pueblo con más fuerza que nunca, es decir, la transformación avanza”.
Damos continuidad “y avanzamos sustentados en la gran hazaña del presidente (Andrés Manuel) López Obrador, que no sólo separó el poder político del poder económico, sino que, con un nuevo proyecto de justicia social, sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas”.
Ayer, la mandataria fue recibida por su gabinete e invitados especiales con un aplauso prolongado. En primera fila, horas antes de asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó el ministro Hugo Aguilar.
La titular del Ejecutivo federal pidió a la ciudadanía tener la certeza de que no va a traicionar al pueblo. “Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí”.
Por nuestro pueblo, “por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación, por la paz y el bienestar del pueblo”.
Resaltó que “en México no se reprime, no se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo, se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia, no existe la censura y todas las autoridades son elegidas por el pueblo”.
La Presidenta destacó que camina “sin miedo y con cercanía por todo el país”.
En el mes de la patria, señaló que “somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario”.
Sheinbaum Pardo compareció ante la nación “con emoción, profundo respeto y un compromiso que nace de la historia y de las luchas de nuestro pueblo”.
Lo hago, manifestó, “como servidora del pueblo, con la certeza de que jamás olvidaré las causas que nos han movido siempre: construir un México más justo, democrático, libre y soberano”.
Reiteró que no llegó sola, sino con “todas las mujeres mexicanas”, lo que ha generado en niñas, jóvenes y adultas “una fuerza extraordinaria que mueve conciencias, abre caminos y rompe barreras que por siglos parecían imposibles de derribar”.
La Presidenta destacó que no es victoria de una sola persona, “sino el fruto de una voluntad colectiva que durante décadas resistió, luchó y soñó con un país con justicia”.
La 4T viene de un movimiento “profundamente humanista, democrático y popular, que colocó al pueblo en el centro del quehacer político y a la honestidad como principio rector de la vida y del servicio público”, aseveró.