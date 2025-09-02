Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 3

“Vamos bien y vamos a ir mejor”, aseguró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al rendir su primer Informe de gobierno.

En el Patio de Honor de Palacio Nacional resaltó que a 11 meses de haber asumido la Presidencia, no rindió cuentas “con palabras vacías, sino con resultados, que se reflejan en la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos”.

Primera mujer Presidenta en rendir un Informe de gobierno, ratificó que “atrás quedó la oscura noche del neoliberalismo” y que “se oiga bien, fuerte y lejos: la Cuarta Transformación no sólo continúa, sino que se profundiza, se arraiga en el pueblo con más fuerza que nunca, es decir, la transformación avanza”.

Damos continuidad “y avanzamos sustentados en la gran hazaña del presidente (Andrés Manuel) López Obrador, que no sólo separó el poder político del poder económico, sino que, con un nuevo proyecto de justicia social, sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas”.

Ayer, la mandataria fue recibida por su gabinete e invitados especiales con un aplauso prolongado. En primera fila, horas antes de asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó el ministro Hugo Aguilar.

La titular del Ejecutivo federal pidió a la ciudadanía tener la certeza de que no va a traicionar al pueblo. “Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí”.

Por nuestro pueblo, “por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación, por la paz y el bienestar del pueblo”.