Primer Informe de gobierno fue convincente, opina

scuché con mucha atención, igual que como deben de haberlo hecho millones de mexicanos interesados en que la 4T siga avanzando, el primer Informe de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y me alegré sobremanera de que las cifras son contundentes y convincentes.

Por primera vez en décadas, la pobreza en el país ha decrecido gracias a los apoyos que el gobierno da a través de los programas sociales; como lo expresó ella puntualmente, se sigue aplicando el ideal lopezobradorista de que por el bien de todos, primero los pobres, y afortunadamente son ostensibles los resultados de esa política cercana al pueblo.

Coincido plenamente con ella en que a pesar de malos augurios, mentiras y calumnias, la transformación del país continúa con paso firme. ¡Enhorabuena a todos los mexicanos que queremos un país más justo, democrático y soberano! ¡Estamos en el camino correcto! Felicidades a nuestra Presidenta por su primer Informe de gobierno.

Benjamín Cortés V.

Fin al Poder Judicial “de piña, pera y manteca”

Termina una época y la justicia se encamina a otro modo de aplicarse. Parecía difícil ese cambio, pero hoy un nuevo Poder Judicial inicia sus funciones. Benito Juárez, jurista e indígena, daría el visto bueno. Y aquel pensador francés, Charles Louis barón de Montesquieu, creador del Estado tripartita, recalcaría en su obra El espíritu de las leyes que éstas deben expresarse para dar una mejor forma de vida a los humanos.

A muchas décadas, todavía resuenan en mi mente las palabras de mis maestros de derecho en la Universidad de Sonora: “El Poder Judicial en México es de pera, de piña y de manteca”, para señalar la versatilidad peligrosa de la justicia que se aplicaba.

Por fortuna, siempre hubo jueces, aunque pocos, honestos. Hoy es un gran día para el derecho mexicano porque tendrá otra forma diferente de ser interpretado. Soy una ciudadana más de los millones que están regocijados. ¡Felicidades y bienvenidos, señores juzgadores!

Tere Gil

Prensa coordinada contra Noroña

La arremetida a la tribuna del Poder Legislativo por senadores priístas ya es historia. Esta acción orquestada, violenta, y con mala intención dirigida contra Gerardo Fernández Noroña, no solamente en una agresión física a dicha persona, sino que representa una afrenta contra uno de los pilares de la República mexicana.