a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió ayer su primer Informe de gobierno al pueblo de México con un mensaje en el cual destacó el carácter colectivo del proyecto que encabeza, el hecho de haber contado con las bases sentadas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la justicia social como motor de su administración y del movimiento que lidera y la acompaña. En este sentido, los logros que presentó en Palacio Nacional pueden resumirse en el cumplimiento del lema “por el bien de todas y todos, primero los pobres”, bajo los principios de la prosperidad compartida, el humanismo mexicano y la austeridad republicana.

La reducción histórica de la pobreza y la desigualdad, el fortalecimiento de la soberanía energética, el combate a la delincuencia, la estabilidad económica en un entorno global entre desafiante y adverso, el impulso al desarrollo, la nueva era abierta en materia de infraestructura vial, el papel del Estado como eje de la innovación, las acciones para subsanar la deuda centenaria con los pueblos indígenas y la reducción acelerada de los delitos de alto impacto fueron algunos ejes del discurso de la mandataria. No puede omitirse la magnitud de los programas sociales, que ya benefician a 32 millones de familias, ni el hecho de que muchos de ellos ya estén plasmados en las leyes, incluso con rango constitucional, aspecto crucial que los diferencia del clientelismo impuesto por los gobiernos neoliberales, los cuales daban migajas con una mano mientras empobrecían a las grandes mayorías con la otra.

Las acciones reseñadas por la Presidenta y las transformaciones legislativas emprendidas en estos meses (19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes) dan cuenta de que, en la actualidad y por primera vez en décadas, existe en México un verdadero proyecto de nación, el cual puede no gustar a determinados grupos y presentar fallos puntuales de concepción o ejecución, pero es claramente distinto de los paquetes de negocios para las élites que se hicieron pasar por proyectos de nación en el periodo neoliberal. La manifiesta existencia de un plan que incluye a todos los mexicanos puede considerarse el principal factor para explicar los inéditos niveles de aprobación con que cuenta la titular del Ejecutivo, que se mantienen en 79 por ciento y son sólidos en todos los sectores, sin importar género, edad, escolaridad ni afiliación partidista. Resalta, por ejemplo, que el trabajo de la Presidenta tiene más de 60 por ciento de valoraciones positivas entre los simpatizantes de los tres partidos políticos opositores.