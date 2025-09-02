Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 27

Madrid. Dos personas encapuchadas y armadas con palos irrumpieron en el Centro de Primera Acogida de Menores de la localidad madrileña de Hortelaza, donde agredieron a tres jóvenes que residen ahí, uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

El ataque, de presunta motivación xenófoba, fue cometido tras la detención el pasado sábado de uno de los menores de edad, de origen marroquí, acusado de la violación de una niña de 14 años en un parque cercano a la residencia.

El caso es similar al que desató la ola xenófoba en Murcia en julio pasado, cuando centenares de ultras, muchos de ellos vinculados a grupos neonazis y neofascistas, acudieron al pueblo de Torre Pacheco para atacar a migrantes de origen marroquí por la denuncia de una violación.

En Hortaleza, la agresión xenófoba se limitó a dos personas encapuchadas que insultaron y agredieron a los tres menores de edad, que no tienen ninguna relación con la presunta violación denunciada, ya que el supuesto agresor fue detenido después de que intentó huir y está bajo custodia policial.