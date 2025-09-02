Afp, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 26

Georgetown. Guyana votó ayer para elegir a su nuevo presidente, que tendrá el reto de gestionar la enorme riqueza petrolera de este pequeño país sudamericano dotado con las mayores reservas per cápita del mundo, en medio de tensiones con Venezuela.

Los tres principales candidatos fueron el actual presidente Irfaan Ali, del Partido Progresista del Pueblo; el opositor Aubrey Norton, de la Asociación para una Nueva Unidad, y Azruddin Mohamed, llamado el “Trump guyanés”, un multimillonario que acaba de crear su partido.

Unos 750 mil electores fueron llamados para participar en los comicios, cuyos resultados se esperan mañana, informó la comisión electoral.