Georgetown. Guyana votó ayer para elegir a su nuevo presidente, que tendrá el reto de gestionar la enorme riqueza petrolera de este pequeño país sudamericano dotado con las mayores reservas per cápita del mundo, en medio de tensiones con Venezuela.
Los tres principales candidatos fueron el actual presidente Irfaan Ali, del Partido Progresista del Pueblo; el opositor Aubrey Norton, de la Asociación para una Nueva Unidad, y Azruddin Mohamed, llamado el “Trump guyanés”, un multimillonario que acaba de crear su partido.
Unos 750 mil electores fueron llamados para participar en los comicios, cuyos resultados se esperan mañana, informó la comisión electoral.
Se dispusieron 2 mil 790 centros de votación en una decena de regiones administrativas, según reportó Stabroek News.
En este contexto, Irfaan Ali manifestó su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, mientras Caracas le acusó de buscar alentar un “frente de guerra” por las denuncias de un presunto ataque desde Venezuela contra una embarcación guyanesa.
“Apoyaremos todo lo que elimine cualquier amenaza a nuestra seguridad, no sólo en términos de soberanía (...) Debemos unirnos para combatir la delincuencia trasnacional, el narcotráfico”, declaró a la prensa tras emitir su sufragio.