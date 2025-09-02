▲ El titular del Ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció ayer en conferencia de prensa que hay ocho buques de guerra estadunidenses apuntando al país sudamericano, mil 200 misiles y un submarino nuclear. Foto Ap

Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 26

Frente al despliegue de ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear a partir de esta semana en el mar Caribe, con las costas de Venezuela en la mira, el presidente Nicolás Maduro apostó por enfilar sus críticas y acusaciones contra el jefe del Departamento de Estado estadunidense, Marco Rubio, a quien llamó “señor guerra” y acusó de querer “manchar de sangre” las manos del mandatario Donald Trump. Optó por colocar al jefe de la Casa Blanca en una perspectiva más conciliadora:

“No tengo animadversión con Trump. Él quiere la paz en el mundo. Si de verdad quiere dejar eso como legado, nosotros (Venezuela) somos su único aliado”. Y añadió: “Él es un hombre inteligente. Sabrá qué hacer”.

El Palacio de Miraflores convocó esta mañana a una conferencia de prensa en la que, además de los periodistas residentes en Caracas, participaron cerca de un centenar de informadores de varios países vía zoom.

En esta sostuvo: “Si a mí me preguntaran de manera personal: Nico, ¿qué mensaje le enviarías a Trump? Yo le diría: busque la paz, no un cambio de régimen en Venezuela. Esta vía está agotada”.

Expresó su confianza en que los dos canales de comunicación diplomática que siguen abiertos entre Caracas y Washington “y que por ahora están malogrados,” puedan mantenerse activos.

“Los canales de comunicación con Estados Unidos están maltrechos, porque la diplomacia de las cañoneras es errática… Si se recuperaran esos canales, bienvenidos”, enfatizó el mandatario venezolano.

Se refería, según explicó, a las vías de diálogo que se abrieron en enero de este año con John McNamara, encargado interino de asuntos de Venezuela, con sede en Bogotá, y Richard Grenell, enviado del presidente Trump en misiones especiales.

Después de la crisis de legitimidad del presidente Maduro a raíz de las elecciones presidenciales del año pasado, una distensión permitió a los dos enviados del gobierno de Trump negociar la excarcelación y repatriación de seis presos a cambio de la salida de migrantes en las cárceles del presidente salvadoreño Nayib Bukele y su traslado a Venezuela. Al cabo de los meses, ese clima de distensión volvió al estado de “presión máxima” que hoy toma acentos militares.

Y según el presidente Maduro, vuelve a poner en el tablero el tema del cambio de régimen, ya que, según reveló en la conferencia de prensa de ayer, Rubio sostuvo recientemente una conversación virtual con los opositores Corina Machado y Edmundo González, a quienes no nombró por sus nombres, sino con epítetos y a ambos les prometió que pronto estarían en el poder en Venezuela.

Diplomacia de las cañoneras

Maduro preguntó: “¿quién quiere volver a la diplomacia de las cañoneras? Eso no va con nosotros”.

Describió el despliegue bélico del Pentágono en el Caribe, que efectivamente ha sido el de mayor envergadura visto en décadas, como “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral, absolutamente criminal y sangrienta”, concebida “por el nazi Marco Rubio, el verdadero jefe del gobierno de Estados Unidos”, que además ataca directamente el sistema multilateral.