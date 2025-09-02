Marco Rubio quiere manchar de sangre las manos del jefe de la Casa Blanca, dice
Martes 2 de septiembre de 2025, p. 26
Frente al despliegue de ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear a partir de esta semana en el mar Caribe, con las costas de Venezuela en la mira, el presidente Nicolás Maduro apostó por enfilar sus críticas y acusaciones contra el jefe del Departamento de Estado estadunidense, Marco Rubio, a quien llamó “señor guerra” y acusó de querer “manchar de sangre” las manos del mandatario Donald Trump. Optó por colocar al jefe de la Casa Blanca en una perspectiva más conciliadora:
“No tengo animadversión con Trump. Él quiere la paz en el mundo. Si de verdad quiere dejar eso como legado, nosotros (Venezuela) somos su único aliado”. Y añadió: “Él es un hombre inteligente. Sabrá qué hacer”.
El Palacio de Miraflores convocó esta mañana a una conferencia de prensa en la que, además de los periodistas residentes en Caracas, participaron cerca de un centenar de informadores de varios países vía zoom.
En esta sostuvo: “Si a mí me preguntaran de manera personal: Nico, ¿qué mensaje le enviarías a Trump? Yo le diría: busque la paz, no un cambio de régimen en Venezuela. Esta vía está agotada”.
Expresó su confianza en que los dos canales de comunicación diplomática que siguen abiertos entre Caracas y Washington “y que por ahora están malogrados,” puedan mantenerse activos.
“Los canales de comunicación con Estados Unidos están maltrechos, porque la diplomacia de las cañoneras es errática… Si se recuperaran esos canales, bienvenidos”, enfatizó el mandatario venezolano.
Se refería, según explicó, a las vías de diálogo que se abrieron en enero de este año con John McNamara, encargado interino de asuntos de Venezuela, con sede en Bogotá, y Richard Grenell, enviado del presidente Trump en misiones especiales.
Después de la crisis de legitimidad del presidente Maduro a raíz de las elecciones presidenciales del año pasado, una distensión permitió a los dos enviados del gobierno de Trump negociar la excarcelación y repatriación de seis presos a cambio de la salida de migrantes en las cárceles del presidente salvadoreño Nayib Bukele y su traslado a Venezuela. Al cabo de los meses, ese clima de distensión volvió al estado de “presión máxima” que hoy toma acentos militares.
Y según el presidente Maduro, vuelve a poner en el tablero el tema del cambio de régimen, ya que, según reveló en la conferencia de prensa de ayer, Rubio sostuvo recientemente una conversación virtual con los opositores Corina Machado y Edmundo González, a quienes no nombró por sus nombres, sino con epítetos y a ambos les prometió que pronto estarían en el poder en Venezuela.
Diplomacia de las cañoneras
Maduro preguntó: “¿quién quiere volver a la diplomacia de las cañoneras? Eso no va con nosotros”.
Describió el despliegue bélico del Pentágono en el Caribe, que efectivamente ha sido el de mayor envergadura visto en décadas, como “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral, absolutamente criminal y sangrienta”, concebida “por el nazi Marco Rubio, el verdadero jefe del gobierno de Estados Unidos”, que además ataca directamente el sistema multilateral.
“Se ha montado un bodrio contra Venezuela, contra un país entero, habiendo sido derrotadas todas las formas de guerra híbrida contra una nación, han optado por el peor error: la máxima presión, extravagante, inmoral y brutal, sólo comparable con la crisis de octubre de 1962 contra Cuba”.
Aludió también a los “señores imperialistas, nazis de nuestro tiempo, que lo primero que hacen es patear la Carta de Naciones Unidas que prohíbe el uso y la amenaza del empleo de la fuerza” contra los estados miembros.
Al cargar todas las tintas contra el secretario de Estado, quien este martes viaja a México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y después viajar a Ecuador, donde sostendrá un encuentro con su mandatario Daniel Noboa, Maduro advirtió: “mister president Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre sudamericana, caribeña, venezolana. Y que su apellido, Trump, se manche por los siglos de los siglos, con una masacre contra nuestro pueblo”.
Al encuentro de Rubio con Noboa le dedicó varios minutos, recordando que con las empresas bananeras de la familia del mandatario ecuatoriano se trafica 60 por ciento de cocaína que sale de Colombia hacia Estados Unidos.
“A Noboa, como en su momento a Uribe, Estados Unidos los tiene agarrados de por dónde te conté para que sean presidentes títeres”.
República en armas
Acto seguido pasó a describir lo que desde hace semanas se prepara en su país: “Ante la máxima presión que ellos nos imponen, hemos declarado la máxima preparación para la defensa. Si Venezuela fuera agredida, pasamos a la lucha armada para defender el territorio nacional. Declararíamos constitucionalmente a la república en armas”.
Por otra parte, se refirió a la reunión que ayer por la mañana sostuvieron vía remota los cancilleres de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac) por convocatoria de Colombia.
“Ojalá se convoque lo más pronto posible una cumbre presidencial, así sea virtual, de jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, y abrirle el espacio a Venezuela para denunciar todos estos planes de agresión militar”.
Expresó que la “inmensa mayoría” de los países caribeños “respaldan ampliamente” a Venezuela. En días recientes, sin embargo, los gobiernos de Guyana y Trinidad Tobago anunciaron que apoyarían a las fuerzas navales de Estados Unidos en su avance hacia Venezuela.