▲ Restos de viviendas destruidas en el poblado de Mazar Dara, situado en la provincia de Kunar, en la zona oriental de Afganistán, luego de los sismos de antenoche. Las autoridades anticiparon que las cifras de muertos y heridos aumentarán. Foto Afp

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 25

Nurgal. Más de 800 personas murieron y al menos 2 mil 700 resultaron heridas en el este de Afganistán a consecuencia de un sismo de magnitud 6, seguido de cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros, informaron autoridades ayer.

El temblor, con epicentro en una zona remota y montañosa a 27 kilómetros de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, se produjo justo antes de la medianoche del domingo. La onda sísmica se sintió desde Kabul hasta Islamabad, la capital de Pakistán.

“Con la finalidad de tomar medidas urgentes, el estimado primer ministro (Mohammad Hassan Akhund) asignó 10 millones de afganis (unos 145 mil dólares) para su uso inmediato. Se proporcionarán fondos adicionales si es necesario”, señaló en un comunicado el gabinete afgano.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó en un comunicado que las necesidades inmediatas incluyen apoyo para búsqueda y rescate, atención médica de emergencia y suministros médicos, alimentos, agua limpia y restaurar el acceso a carreteras para llegar a comunidades aisladas.