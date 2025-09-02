Martes 2 de septiembre de 2025, p. 25
Nurgal. Más de 800 personas murieron y al menos 2 mil 700 resultaron heridas en el este de Afganistán a consecuencia de un sismo de magnitud 6, seguido de cinco réplicas que se sintieron a cientos de kilómetros, informaron autoridades ayer.
El temblor, con epicentro en una zona remota y montañosa a 27 kilómetros de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, se produjo justo antes de la medianoche del domingo. La onda sísmica se sintió desde Kabul hasta Islamabad, la capital de Pakistán.
“Con la finalidad de tomar medidas urgentes, el estimado primer ministro (Mohammad Hassan Akhund) asignó 10 millones de afganis (unos 145 mil dólares) para su uso inmediato. Se proporcionarán fondos adicionales si es necesario”, señaló en un comunicado el gabinete afgano.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó en un comunicado que las necesidades inmediatas incluyen apoyo para búsqueda y rescate, atención médica de emergencia y suministros médicos, alimentos, agua limpia y restaurar el acceso a carreteras para llegar a comunidades aisladas.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, se comprometió a “no escatimar esfuerzos” e hizo un llamado a la cooperación internacional para los afectados. “Me solidarizo con el pueblo de Afganistán tras el devastador terremoto que azotó el país. Expreso mis más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y deseo una pronta recuperación a los heridos”, afirmó.
La Organización Mundial de la Salud indicó que “siguen surgiendo informes de muertos y heridos por el terremoto. Nuestros equipos están en el terreno, en hospitales y centros de salud, apoyando el tratamiento y valorando las necesidades sanitarias urgentes”.
El 7 de octubre de 2023 un sismo de magnitud 6.3 seguido de fuertes réplicas sacudió Afganistán. El gobierno estimó que al menos 4 mil personas perecieron.