Barcos reanudan viaje al enclave tras evitar mal tiempo
Martes 2 de septiembre de 2025, p. 24
Madrid. Después de haber tenido que volver al puerto de Barcelona, de donde zarparon este domingo, las cerca de 30 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla volvieron a salir rumbo a las costas de la franja de Gaza, donde aspiran a abrir un corredor humanitario y romper el bloqueo que provoca un exterminio de la población palestina.
El gobierno de Israel, a través del ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, amenazó a los activistas que participan de la acción no violenta, entre los que se encuentra seis ciudadanos mexicanos, de encarcelarlos y darles trato de “terroristas”.
El mal tiempo y un mar embravecido obligó a dar marcha atrás a cerca de 30 embarcaciones, cuando sólo habían recorrido unos cuantos kilómetros y los expertos en navegación decidieron volver ante una previsible tormenta en las inmediaciones de la isla de Menorca, donde tenían previsto hacer una escala.
Finalmente, y después de cargar gasolina, las embarcaciones en las que viajan destacados activistas, como la sueca Greta Thunberg, y actores como Eduard Fernández y Liam Cunningham, volvieron a zarpar rumbo a Gaza al filo de las 9 de la noche, y así continuar con el plan, en el que tienen previsto incorporarse más embarcaciones y defensores en los puertos de Sicilia, Túnez y Grecia, hasta alcanzar más de 60 embarcaciones y más de 500 integrantes, que proceden de 44 países distintos y de oficios también diversos.
El coordinador de la misión, Saif Abukeshek, explicó a los medios de comunicación que “este lunes hay viento, pero ahora es a favor, al contrario de lo que ocurría el domingo, cuando lo tenían en contra, que podría haber dañado los barcos, a las personas y la velocidad de navegación”.
Abukeshek aprovechó también para contestar a las amenazas vertidas desde el gobierno de Benjamin Netanyahu, al que respondió: “esta política de Israel se utiliza para justificar los crímenes que quieren cometer”.
El ministro israelí Ben Gvir afirmó tras reunirse con el gabinete de seguridad que el “plan” que tienen diseñado contra la flotilla solidaria “establece medidas que refuerzan la posición inquebrantable de Israel en la salvaguardia de sus fronteras y la garantía de la seguridad nacional.
“Debemos crear una respuesta clara de disuasión. Cualquiera que opte por colaborar con Hamas y apoyar el terrorismo se enfrentará a una respuesta firme e inflexible de Israel”, advirtió.
Medios como The Jerusalem Post detallan su pretensión de que los activistas permanezcan en detención prolongada, a diferencia de los precedentes, en los que se liberaba a los detenidos a los pocos días. También prevé confiscar los barcos, y sus tripulantes serán recluidos en las cárceles de Ketziot y Damon, que se utilizan para retener a “terroristas” en condiciones estrictas.
Israel Hayom añadió que Ben Gvir planea “detener a los activistas en condiciones de nivel terrorista, sin televisión ni radio”.