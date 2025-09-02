Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 24

Madrid. Después de haber tenido que volver al puerto de Barcelona, de donde zarparon este domingo, las cerca de 30 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla volvieron a salir rumbo a las costas de la franja de Gaza, donde aspiran a abrir un corredor humanitario y romper el bloqueo que provoca un exterminio de la población palestina.

El gobierno de Israel, a través del ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, amenazó a los activistas que participan de la acción no violenta, entre los que se encuentra seis ciudadanos mexicanos, de encarcelarlos y darles trato de “terroristas”.

El mal tiempo y un mar embravecido obligó a dar marcha atrás a cerca de 30 embarcaciones, cuando sólo habían recorrido unos cuantos kilómetros y los expertos en navegación decidieron volver ante una previsible tormenta en las inmediaciones de la isla de Menorca, donde tenían previsto hacer una escala.

Finalmente, y después de cargar gasolina, las embarcaciones en las que viajan destacados activistas, como la sueca Greta Thunberg, y actores como Eduard Fernández y Liam Cunningham, volvieron a zarpar rumbo a Gaza al filo de las 9 de la noche, y así continuar con el plan, en el que tienen previsto incorporarse más embarcaciones y defensores en los puertos de Sicilia, Túnez y Grecia, hasta alcanzar más de 60 embarcaciones y más de 500 integrantes, que proceden de 44 países distintos y de oficios también diversos.

El coordinador de la misión, Saif Abukeshek, explicó a los medios de comunicación que “este lunes hay viento, pero ahora es a favor, al contrario de lo que ocurría el domingo, cuando lo tenían en contra, que podría haber dañado los barcos, a las personas y la velocidad de navegación”.