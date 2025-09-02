De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 30

Un comando robó, de manera simultánea, cinco automóviles cerca del Campo Morelia, en las inmediaciones de la carretera México 15, en la salida norte de Culiacán, Sinaloa. No se reportaron personas heridas, dieron a conocer autoridades.

Ayer, al mediodía, sujetos armados bloquearon el paso de la vialidad para interceptar a los conductores y robarles sus unidades.

Fuentes de seguridad revelaron que entre los autos que se llevaron están un Kia Forte 2019, un Sedán vino y una camioneta Tiguan gris 2025, entre otros. Tras el robo, los propietarios presentaron denuncias y comenzó un operativo para localizar las unidades.

José Ramiro García Oceguera, síndico de Aguaruto, Sinaloa, fue privado de su libertad, cuando laboraba en su negocio de venta de cocos y mariscos El Pirata, en la calle principal del poblado y a unos metros de la carreta Culiacán-Navolato, informó el gobierno municipal en un comunicado.

En Sinaloa, desde el comienzo del conflicto entre Los Chapitos y Los Mayitos, luego que el 25 de julio de 2024, Ismael El Mayo Zambada fue entregado por Joaquín Guzmán López, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán, en Estados Unidos, más de 10 mil efectivos castrenses han llegado paulatinamente a la entidad para aumentar la seguridad.

En Veracruz, al menos cinco directores de centros de reinserción social (Cereso) han sido retirados del cargo por autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de un motín en el penal de Tuxpan, el 2 de agosto.