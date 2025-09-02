▲ Personal de Protección Civil del municipio de Ocotlán, Jalisco, realizó ayer labores de rescate en la zona afectada con inundaciones tras el desbordamiento del río Zula, luego de los aguaceros del fin de semana. Foto La Jornada

De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 30

La comunidad San Martín de Zula del municipio de Ocotlán, Jalisco, permanece inundada por el desbordamiento del río Zula, que comenzó el sábado anterior por lluvias intensas.

Durante todo el fin de semana hubo anegamientos en la región Altos de Jalisco. La cuenca del río Verde, desde la presa El Salto del Agua hasta Capilla de Guadalupe, pasando por Tepatitlán, también padeció estragos debido a los intensos aguaceros.

La anegación en San Martín de Zula, que ayer mantuvo casas de la población bajo capas de agua hasta de 40 centímetros de alto, obligó ayer a que continuaran en refugios 24 de las 42 personas que debieron ser reubicadas.

En tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Chihuahua emitió una alerta preventiva ante el ingreso del primer sistema frontal de la temporada, que en interacción con otros fenómenos como el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, provocó precipitaciones que dejaron entre 75 y 150 litros de agua por metro cuadrado en el centro de la entidad.

La CEPC chihuahuense explicó que las lluvias acumuladas durante el mes de agosto y las de este lunes fueron tan copiosas, que dos presas de la región noroeste del estado superaron su capacidad de almacenamiento y comenzaron a verter líquido.

Comienza desfogue del embalse Las Lajas

El embalse Las Lajas, con capacidad para 83.2 millones de metros cúbicos, empezó a desbordar sus excedentes ayer durante la mañana, informaron agricultores de los ejidos San Lorenzo y Flores Magón, municipio de Buenaventura.

A su vez, campesinos del municipio de Guerrero reportaron que la presa Abraham González también deberá desfogarse durante las próximas 48 horas, ya que por los chubascos su nivel superó 95 por ciento.