Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 28

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El candidato del Partido Redes Sociales Progresistas Chiapas, Julio Pérez Pérez, ganó las elecciones municipales extraordinarias en Pantelhó, con 4 mil 580 votos, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Tras contabilizarse el cien por ciento de las 28 casillas instaladas el domingo, en segundo lugar quedó la abanderada de Morena, Tania Liliana Martínez Martínez, con 3 mil 286 sufragios; el aspirante de Movimiento Ciudadano, Alberto González Sántiz, tuvo 750.

Pérez Pérez, respaldado por el grupo de autodefensa El Machete, fue elegido candidato en un plebiscito en febrero de 2024, y Redes Sociales Progresistas Chiapas lo registró para que participara en los comicios del 31 de agosto. Por el grupo de Los Herrera, antagónico de El Machete, contendió Martínez Martínez, inscrita por Morena.