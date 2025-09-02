▲ Profesores de la sección 22 de la CNTE marcharon ayer del Monumento a Juárez al zócalo de la ciudad de Oaxaca, para exigir al Ejecutivo federal atender las principales demandas del gremio. Foto Jorge A. Pérez Alfonso

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 28

Oaxaca, Oax., Miles de maestros afiliados a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon ayer en esta ciudad en el contexto del Primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Exigieron a la mandataria cumplir sus promesas de campaña, sobre todo en lo referente a la derogación de las reformas educativas impulsadas en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de 2007, que afecta a miles de empleados en todo el país.

Más de 5 mil docentes se reunieron en el Monumento a Juárez, en la carretera federal 190 Oaxaca-Istmo y su entronque con la 175 Oaxaca-Tuxtepec, de donde partieron a pie hacia el zócalo de la ciudad de Oaxaca. Recorrieron casi seis kilómetros, coreando consignas a favor de la educación pública y exigiendo solución a sus demandas.

La secretaría general de la gremial, Yenny Pérez Martínez, comentó que el objetivo de la movilización es reclamar a la Presidenta que concrete los compromisos que hizo cuando buscó ser la jefa del Ejecutivo federal, y que a un año de su administración no ha cumplido.

Se refirió sobre todo a la cancelación de la totalidad de la reforma educativa impulsada por Peña Nieto, que fue modificada por López Obrador pero mantiene acciones punitivas contra los trabajadores de la educación.

Puntualizó que no buscan sólo la desaparición de la Unidad de Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), como se ha propuesto, ya que de hacerlo, tal cual dicen autoridades educativas, únicamente se le cambiaría el nombre a la Usicamm, que seguiría funcionando de la misma forma, condicionando los procesos de ingreso, así como ejecutando acciones de promoción y recategorización.