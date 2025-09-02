Martes 2 de septiembre de 2025, p. 9
San Sebastián., La película 27 noches, de Daniel Hendler, inaugurará la Sección Oficial a concurso de la edición 73 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se desarrollará del 19 al 27 de septiembre. Además, el filme Winter of the Crow (La conspiración del cuervo), de la directora polaca Kasia Adamik, clausurará el certamen fuera de competición.
Daniel Hendler (Montevideo, 1976) dirige y protagoniza 27 noches, en la que la actriz Marilú Marini encarna a una millonaria octogenaria ingresada a la fuerza por sus hijas en una clínica siquiátrica. Hendler, que ha desarrollado también una importante carrera como actor, ganó con Norberto apenas tarde (2010) el Premio Cine en Construcción, sección en la que estuvo también con El candidato (2016) tras su selección en el Foro de Coproducción.
El thriller La conspiración del cuervo, una coproducción entre Polonia, Reino Unido y Luxemburgo, está ambientado en la guerra fría durante los años 80. Su protagonista es la actriz británica Leslie Manville, nominada al Óscar y al Bafta como mejor actriz de reparto por Phantom Thread (El hilo invisible, Paul Thomas Anderson, Gran Premio FIPRESCI, 2017).
Adamik es también la coguionista de este filme basado en una narración breve de Olga Tokarczuk, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 2018 y que cuenta la historia de una profesora británica que llega a Polonia para dar una conferencia en diciembre de 1981, justo al inicio del periodo en que se dictó la ley marcial.
Venta de entradas para las galas y sesión de clausura
Desde el Zinemaldia han informado que a partir de hoy se pondrán a la venta las entradas para las galas de inauguración, en la que la productora Esther García recibirá un Premio Donostia, y de clausura, así como para la ceremonia del día 26 en la que la actriz estadunidense Jennifer Lawrence será reconocida con el mismo galardón honorífico.
Las tres sesiones tendrán lugar en el Auditorio Kursaal, mientras el Velódromo acogerá también la retransmisión de la ceremonia de clausura junto con la proyección de dos largometrajes el día 27.
El jurado oficial se presentará antes del pase de 27 noches. La gala será retransmitida en directo por La 2 de TVE, RTVE play, ETB1, eitb.eus y la web del Festival.
Por esos mismos canales se emitirá el sábado 27 de septiembre a las 21 horas la ceremonia de clausura presentada por Itsaso Arana. En ella se entregarán los premios de la edición 73 y se proyectará La conspiración del cuervo.
Además, como es habitual, el Velódromo acogerá también la retransmisión en directo de la gala de clausura. Antes de la misma, a las 18 horas, se proyectará la película sorpresa de esta edición.
La entrega del Premio Donostia a Jennifer Lawrence será el viernes 26 de septiembre a las 18 horas en el Kursaal, cuando se proyectará Die My Love, de Lynne Ramsay.
Las entradas para todas estas sesiones se ponen a la venta desde hoy las 10 horas, en las páginas web del Festival y Kutxabank.