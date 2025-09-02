Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 9

San Sebastián., La película 27 noches, de Daniel Hendler, inaugurará la Sección Oficial a concurso de la edición 73 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se desarrollará del 19 al 27 de septiembre. Además, el filme Winter of the Crow (La conspiración del cuervo), de la directora polaca Kasia Adamik, clausurará el certamen fuera de competición.

Daniel Hendler (Montevideo, 1976) dirige y protagoniza 27 noches, en la que la actriz Marilú Marini encarna a una millonaria octogenaria ingresada a la fuerza por sus hijas en una clínica siquiátrica. Hendler, que ha desarrollado también una importante carrera como actor, ganó con Norberto apenas tarde (2010) el Premio Cine en Construcción, sección en la que estuvo también con El candidato (2016) tras su selección en el Foro de Coproducción.

El thriller La conspiración del cuervo, una coproducción entre Polonia, Reino Unido y Luxemburgo, está ambientado en la guerra fría durante los años 80. Su protagonista es la actriz británica Leslie Manville, nominada al Óscar y al Bafta como mejor actriz de reparto por Phantom Thread (El hilo invisible, Paul Thomas Anderson, Gran Premio FIPRESCI, 2017).

Adamik es también la coguionista de este filme basado en una narración breve de Olga Tokarczuk, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 2018 y que cuenta la historia de una profesora británica que llega a Polonia para dar una conferencia en diciembre de 1981, justo al inicio del periodo en que se dictó la ley marcial.