▲ Sting y Charly García en los camerinos del Movistar Arena, en Argentina, en febrero pasado. Foto tomada de redes sociales

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 9

A los fanáticos del rock ayer los tomó por sorpresa la noticia de que dos músicos reconocidos en el orbe anunciaron una colaboración: Charly García y Sting aseguraron, en sus respectivas redes sociales que el 3 de octubre presentarán una colaboración que podría incluir una nueva canción disponible en formato vinilo.

Charly, referente indiscutido del rock argentino, escribió en su perfil: “I’m doing it my way” (“Lo estoy haciendo a mi manera”). Sting, histórico líder de The Police, no tardó en responder con un afectuoso “Hermano”, acompañado de un corazón y la Estatua de la Libertad. La interacción generó una ola de reacciones, entre ellas la de Fito Páez, que dejó su propio corazón en señal de apoyo.

El anuncio despertó la curiosidad sobre si aquella charla tras bambalinas que compartieron meses atrás fue el inicio de este proyecto que hoy tiene a los seguidores expectantes.

La relación entre ambos no es nueva: su vínculo nació en 1988, cuando coincidieron en el recital de Amnistía Internacional en el estadio River Plate y en Mendoza. En esa ocasión, Sting conmovió al público al cantar They Dance Alone en español junto a las Madres de Plaza de Mayo sobre el escenario, en un gesto de solidaridad con las víctimas de la dictadura. El concierto también reunió a Bruce Springsteen, Peter Gabriel, León Gieco y cerró con la emblemática Get Up, Stand Up, de Bob Marley.

Sting llegó a Argentina por primera vez en 1980 cuando The Police saltaba al estrellato internacional, y de aquel momento a esta parte, el músico inglés visitó el país sudamericano numerosas veces, tanto con la banda como en formato solista, destacándose su concierto de diciembre de 1987, cuando se convirtió en el primer roquero en llenar el estadio de River Plate. Un año más tarde, en la gira Derechos Humanos Ya, de Amnistía Internacional, Sting compartiría escenario con Charly García y León Gieco.