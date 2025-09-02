Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 23

El gobierno federal y la iniciativa privada habrán invertido al término del sexenio 406 mil millones de pesos en la modernización de 9 puertos marítimos del país, de acuerdo con el primer Informe de gobierno.

Sólo para este este año, la inversión conjunta es de 23 mil 600 millones de pesos para modernizar los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Progreso, Coatzacoalcos y Veracruz.

En 2025, la inversión pública es de 18 mil millones de pesos, mientras que la privada es de 5 mil 600; sin embargo, al término del sexenio, los recursos privados serán mayores, pues sumarán 264 mil millones, un nivel superior a los públicos que representarán 142 mil.

En el primer Informe de gobierno se menciona que del 1º de octubre de 2024 al 30 de junio de 2025 se ejercieron casi 5 mil 500 millones de pesos en 40 proyectos de infraestructura marítimo-portuaria y se atendieron a 8.4 millones de personas que viajaron a bordo de un crucero y descendieron temporalmente en un puerto del Caribe o el océano Pacífico.

Además, se avanzó en las obras para recibir la nueva ruta del Ferry México-San Diego y se otorgaron 13 títulos de permiso para la operación de muelles.

Se moderniza infraestructura carretera

En cuanto a las acciones de infraestructura carretera, en el Informe se menciona que se avanzó en la construcción y modernización de 82.5 kilómetros distribuidos en cuatro ejes prioritarios.