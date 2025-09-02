Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 23

El gobierno de México ya inició los trabajos de preparación para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que se tiene previsto para julio de 2026, revela el primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El documento revela que se establecieron canales de diálogo permanente con el sector privado para generar una postura conjunta que refleje las prioridades e intereses comerciales del país.

De octubre de 2024 a julio de 2025, México recibió 10 solicitudes de revisión conforme al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. De ellas, siete se encuentran en proceso de revisión interna y tres (de las industrias de cemento, vidrio y automotriz) concluyeron satisfactoriamente.

“Desde la entrada en vigor del T-MEC, en julio de 2020 y hasta julio de 2025, se recibieron 38 solicitudes de revisión y en seis casos se llegó a la etapa de panel laboral, una con determinación favorable para México por falta de jurisdicción del panel, y el resto se encuentra en proceso”, explica la glosa del primer Informe.

Éste precisa que del 1º de octubre de 2024 al 15 de agosto de 2025 las autoridades han mantenido una participación estratégica en la administración del T-MEC, a través de la coordinación interinstitucional de los comités especializados de facilitación comercial, disputas comerciales privadas, asuntos Pymes y medio ambiente.