Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 23

En la primera mitad de 2025, la actividad económica enfrentó un entorno de mayor incertidumbre y volatilidad financiera, derivado de cambios en la política comercial a nivel mundial, además de otros choques que impactaron al mercado global, lo que ha incidido en la moderación de algunos indicadores, como la producción manufacturera y la inversión, reconoce el primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Estas mermas fueron atenuadas por la solidez de la demanda interna y el papel estratégico de México en las cadenas globales de valor, todo ello en un entorno caracterizado por baja inflación, niveles históricos de empleo y estabilidad en los precios relativos, sopesa el documento.

Así, durante el segundo trimestre de 2025 el producto interno bruto (PIB) creció 1.2 por ciento real en términos anuales.

“Este desempeño se explica por una recuperación significativa en el sector agropecuario, tras las afectaciones climáticas del año previo, así como por una contribución creciente del sector servicios, en particular aquellos vinculados al turismo, el comercio al por menor y los servicios profesionales”, apunta.

Explica que justo la demanda interna fue impulsada por el fortalecimiento del ingreso de las familias mexicanas y la inversión social, “lo que permitió que los sectores históricamente rezagados participen en la vida económica del país”. El diseño macroeconómico conlleva el avanzar “economía más justa, incluyente y soberana”, sostiene el gobierno federal.