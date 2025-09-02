Martes 2 de septiembre de 2025, p. 22
El Banco del Bienestar (Banbien) y la Financiera para el Bienestar (Finabien) ya se consolidaron como instituciones claves para la inclusión social y económica de los mexicanos, específicamente para los sectores más vulnerables, afirma el primer Informe de gobierno presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con el documento, por medio de estas dos entidades financieras se promueve el acceso al crédito y al ahorro, se impulsa el financiamiento para el desarrollo de infraestructura municipal con alto impacto social y se avanza en el diseño de políticas nacionales orientadas a mejorar la inclusión y la educación financiera con enfoque de género y pertinencia cultural.
En el caso del Banco del Bienestar, de octubre de 2024 a junio de 2025, se dispersaron 492 mil 286 millones de pesos en apoyos monetarios, en atención de 30.3 millones de beneficiarios de 18 programas sociales.
El informe explica que, en el mismo periodo, se entregaron 10 millones 500 mil tarjetas de débito y el número de plásticos dispersados desde el inicio del gobierno de la Cuarta Transformación asciende a 38 millones 100 mil.
Añade que la infraestructura del Banco del Bienestar es la más extensa del país, al contar con 3 mil 149 sucursales y 2 mil 946 cajeros automáticos, con presencia en 2 mil 701 localidades y una cobertura en mil 970 municipios; en mil 81 municipios no existen sucursales de la banca comercial.
Por su parte, la Finabien ha autorizado mil 498 apoyos de financiamiento para actividades productivas con un monto de 37 mil 695 miles de pesos para apoyar el desarrollo de las actividades productivas.
La financiera también se encuentra autorizada para enviar y recibir remesas y ha realizado 2 millones 300 mil operaciones por un monto de mil 73 millones de dólares.