Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 22

El Banco del Bienestar (Banbien) y la Financiera para el Bienestar (Finabien) ya se consolidaron como instituciones claves para la inclusión social y económica de los mexicanos, específicamente para los sectores más vulnerables, afirma el primer Informe de gobierno presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el documento, por medio de estas dos entidades financieras se promueve el acceso al crédito y al ahorro, se impulsa el financiamiento para el desarrollo de infraestructura municipal con alto impacto social y se avanza en el diseño de políticas nacionales orientadas a mejorar la inclusión y la educación financiera con enfoque de género y pertinencia cultural.

En el caso del Banco del Bienestar, de octubre de 2024 a junio de 2025, se dispersaron 492 mil 286 millones de pesos en apoyos monetarios, en atención de 30.3 millones de beneficiarios de 18 programas sociales.