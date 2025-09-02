Julio Gutiérrez

La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 22

México recuperó su soberanía energética y dejó atrás un modelo que lucraba con los recursos estratégicos de la nación para dar paso a una visión soberana, justa y de acceso universal a la energía, calificada como “un bien público indispensable para garantizar la seguridad, el desarrollo y el bienestar nacional”, destaca el primer Informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con la reforma constitucional en materia de energía, que entró en vigor el 31 de octubre del año pasado, “el Estado mexicano recuperó la rectoría del sector energético, revirtiendo décadas de desmantelamiento institucional”, asegura el documento.

“Se restableció el carácter de Pemex y CFE como empresas públicas al servicio del pueblo y se dispusieron reglas claras para la participación del sector privado, sujetándola a la planeación nacional y a los principios de eficiencia, transición energética y justicia social”, precisa.

El documento informa que la actual administración puso en marcha el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, que tiene como objetivo reforzar la generación de energía, y con ello han entrado en operación dos nuevas plantas que aportan mil 364 megavatios (mw). Al concluir 2025, señala el Informe, entrarán en operaciones 3 centrales más de generación que aportarán mil 101 mw.