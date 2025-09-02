Reuters

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 21

Arlington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el lunes que la Reserva Federal (Fed) es y debe ser independiente, pero afirmó que ha “cometido muchos errores” y defendió el derecho del presidente Donald Trump a despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook por las acusaciones de fraude hipotecario.

Trump lleva meses criticando a la Fed y a su presidente, Jerome Powell, por no bajar las tasas de interés, y recientemente apuntó contra el jefe del banco central por una costosa renovación de la sede del banco en Washington.

“La Fed debería ser independiente. La Fed es independiente, pero yo también creo que han cometido muchos errores”, dijo Bessent a Reuters.

Consultado si los esfuerzos del gobierno para destituir a Cook parecían un intento de darle a Trump la oportunidad de nombrar a la mayoría en la junta de gobernadores, Bessent respondió: “Bueno, ¿o es que tiene que hacer el trabajo de la Fed por ellos?”.