Martes 2 de septiembre de 2025, p. 21
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que India ofreció reducir sus aranceles sobre los productos estadunidenses a cero desde un promedio de 7.5 por ciento actual.
Mientras calificaba la relación de Estados Unidos con India de “unilateral”, Trump escribió en Truth Social: “Ahora han ofrecido reducir sus aranceles a cero, pero se está haciendo tarde. Deberían haberlo hecho hace años”.
El domingo el asesor de la Casa Blanca Peter Navarro acusó que Nueva Delhi estaba propiciando desequilibrios comerciales y alianzas geopolíticas que contradecían los intereses estadunidenses.
Además calificó al primer ministro indio de “gran líder”, pero lamento que “se acuesta con Putin y Xi Jinping... cuando es el líder de la mayor democracia del mundo”.
Fuentes indicaron que India planea reducir el impuesto sobre el consumo en al menos 10 puntos porcentuales en cerca de 175 productos, desde champús y coches híbridos hasta electrónicos.
La mayor reforma del sistema impositivo sobre bienes y servicios en casi una década se produce en medio de las tensas relaciones comerciales con Estados Unidos, mientras el primer ministro Narendra Modi ha hecho repetidos llamados para aumentar el uso de productos indios.
Saudi Aramco y la petrolera estatal iraquí SOMO dejaron de vender crudo a la india Nayara Energy a raíz de las sanciones impuestas en julio por la Unión Europea a la refinería respaldada por Rusia.
India está siendo objeto de intentos de castigo por comprar petróleo ruso en el marco de operaciones comerciales que cumplen con las normas del comercio internacional, opinó el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.