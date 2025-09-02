Reuters, The Independent y Sputnik

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que India ofreció reducir sus aranceles sobre los productos estadunidenses a cero desde un promedio de 7.5 por ciento actual.

Mientras calificaba la relación de Estados Unidos con India de “unilateral”, Trump escribió en Truth Social: “Ahora han ofrecido reducir sus aranceles a cero, pero se está haciendo tarde. Deberían haberlo hecho hace años”.

El domingo el asesor de la Casa Blanca Peter Navarro acusó que Nueva Delhi estaba propiciando desequilibrios comerciales y alianzas geopolíticas que contradecían los intereses estadunidenses.

Además calificó al primer ministro indio de “gran líder”, pero lamento que “se acuesta con Putin y Xi Jinping... cuando es el líder de la mayor democracia del mundo”.

Fuentes indicaron que India planea reducir el impuesto sobre el consumo en al menos 10 puntos porcentuales en cerca de 175 productos, desde champús y coches híbridos hasta electrónicos.