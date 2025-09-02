▲ Fotografía oficial de la 25ª reunión del consejo de jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái, realizada en Tianjín, China. El grupo busca promover una gobernanza mundial alternativa. Foto Xinhua

Afp, Reuters, Sputnik, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 21

Tianjín., Los presidentes de China y Rusia criticaron a Estados Unidos y a Occidente ayer durante una cumbre en esta ciudad china que busca promover una gobernanza mundial alternativa, al tiempo que defendieron el multilateralismo y a entidades como la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), el presidente chino, Xi Jinping, criticó el “comportamiento intimidatorio” de algunos países, en una referencia velada a Estados Unidos.

En presencia de mandatarios como el ruso Vladimir Putin y el primer ministro de India, Narendra Modi, Xi llamó a “oponerse a la mentalidad de la guerra fría” y defendió el multilateralismo, a la ONU y a la OMC.

“Mirando atrás, pese a los tiempos tumultuosos, hemos alcanzado el éxito al practicar el espíritu de Shanghái”, señaló Xi en referencia al nombre del bloque, después de que este año China estuviera enfrascada en una confrontación comercial con Estados Unidos.

“Debemos abogar por un mundo multipolar justo y ordenado y por una globalización económica inclusiva”, declaró Xi, resaltando que el grupo busca “promover un sistema de gobernanza más justo y razonable”.

En este sentido, en su declaración final los estados miembros de la OCS se dijeron preocupados por las medidas que perturban la estabilidad de la cadena de suministro mundial y pidieron “diálogo y cooperación entre todas las partes”.

Además China anunció planes iniciales para un banco de desarrollo administrado por la organización, introdujo una plataforma de cooperación para las industrias verdes y energéticas, y prometió mil 400 millones de dólares en préstamos en los próximos tres años para los miembros de la OCS.