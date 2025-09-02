Martes 2 de septiembre de 2025, p. a35
El mexicano Alejandro Osuna, jardinero de los Rangers de Texas, respondió a la hora cero y le dio la victoria 7-5 a su equipo ante los Diamondbacks de Arizona, tras conectar un imparable que produjo dos carreras en la décima entrada.
Cuando el juego se encontraba 5-5 en entradas extra, una raya de Osuna por la derecha permitió que el estadunidense Michael Helman y el dominicano Ezequiel Durán anotaran.
Por la novena texana conectaron jonrones Wyatt Langford y Cody Freeman, mientras para los de Arizona pegaron bambinazos Ketel Marte, Gerlado Perdomo y Tyler Locklear.
Los Rangers se ubican el tercer sitio de la División Oeste de la Liga Americana, debajo de los Marineros de Seattle y los Astros de Houston, mientras que los Diamondbacks son cuartos en el Oeste de la Nacional.
En otro duelo, Dylan Beavers impulsó la carrera de la ventaja al conectar un sencillo con dos outs en la séptima entrada, dos bateadores después de que el relevista estelar, Jason Adam, colapsara de dolor en el montículo.
Con ello los Orioles de Baltimore vencieron 4-3 a los Padres de San Diego, quiénes perdieron su segundo partido consecutivo y cayeron dos juegos y medio detrás de los Dodgers de Los Ángeles, que ocupan el primer lugar en la División Oeste de la Liga Nacional.
Adam fue retirado del campo en un carrito después de lesionarse al intentar girar hacia el rodado de Gunnar Henderson que salió hacia el montículo para un sencillo dentro del cuadro.
El lanzador derecho inmediatamente reflejó dolor y se agarró la rodilla izquierda. Además, se le observó decir que “sintió algo estallar”.
En otros resultados, las Mantarrayas de Tampa Bay apalearon 10-2 a los Marineros de Seattle de los mexicanos Randy Arozarena y Andrés Muñoz, mientras los Filis de Filaldelfia superaron 10-8 a los Cerveceros de Milwaukee.