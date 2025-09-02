De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. a35

El mexicano Alejandro Osuna, jardinero de los Rangers de Texas, respondió a la hora cero y le dio la victoria 7-5 a su equipo ante los Diamondbacks de Arizona, tras conectar un imparable que produjo dos carreras en la décima entrada.

Cuando el juego se encontraba 5-5 en entradas extra, una raya de Osuna por la derecha permitió que el estadunidense Michael Helman y el dominicano Ezequiel Durán anotaran.

Por la novena texana conectaron jonrones Wyatt Langford y Cody Freeman, mientras para los de Arizona pegaron bambinazos Ketel Marte, Gerlado Perdomo y Tyler Locklear.

Los Rangers se ubican el tercer sitio de la División Oeste de la Liga Americana, debajo de los Marineros de Seattle y los Astros de Houston, mientras que los Diamondbacks son cuartos en el Oeste de la Nacional.

En otro duelo, Dylan Beavers impulsó la carrera de la ventaja al conectar un sencillo con dos outs en la séptima entrada, dos bateadores después de que el relevista estelar, Jason Adam, colapsara de dolor en el montículo.