▲ La delantera de Pumas Stephanie Ribeiro protege el balón ante el acecho de una defensora lagunera. Foto @pumasmxfemenil

Martes 2 de septiembre de 2025, p. a35

Pumas femenil confirmó su buen arranque del torneo Apertura 2025, tras imponerse ayer 5-3 a Santos Laguna en el partido que se disputó en el estadio Corona, en Torreón. Con este resultado, las felinas se ubican en el quinto lugar con 19 unidades y acechan a las líderes de la Liga Mx Femenil.

El conjunto universitario se puso en ventaja en el marcador desde el minuto 7, gracias a la anotación de Stephanie Ribeiro, quien aprovechó una desatención defensiva para vencer con un violento disparo a la guardameta Areli Reyes.

Pero la alegría fue efímera. Dos minutos después, Vivian Obianujuwan Ikechukwu empató la pizarra con un potente remate de cabeza, proveniente de un tiro de esquina.

El partido se tornó vertiginoso debido a múltiples desatenciones defensivas de ambos conjuntos. Este dinamismo fue aprovechado por las felinas, quienes con un cabezazo de Nayely Bolaños recuperaron la ventaja (11).

Antes de finalizar la primera mitad, Ikechukwu volvió a igualar la pizarra con un violento remate de media vuelta, tras un mal rechace de la zaga.

En el segundo tiempo, la generación de ocasiones de peligro para las universitarias no cesó. Ribeiro completó su doblete con un contragolpe a velocidad que resultó inatajable para la portera Reyes, dos minutos después de la reanudación del juego. Al 76, las guerreras aprovecharon la pelota parada y en un centro cerrado al área chica, Paola Chavero marcó en propia puerta.