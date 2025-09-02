Martes 2 de septiembre de 2025, p. a35
Pumas femenil confirmó su buen arranque del torneo Apertura 2025, tras imponerse ayer 5-3 a Santos Laguna en el partido que se disputó en el estadio Corona, en Torreón. Con este resultado, las felinas se ubican en el quinto lugar con 19 unidades y acechan a las líderes de la Liga Mx Femenil.
El conjunto universitario se puso en ventaja en el marcador desde el minuto 7, gracias a la anotación de Stephanie Ribeiro, quien aprovechó una desatención defensiva para vencer con un violento disparo a la guardameta Areli Reyes.
Pero la alegría fue efímera. Dos minutos después, Vivian Obianujuwan Ikechukwu empató la pizarra con un potente remate de cabeza, proveniente de un tiro de esquina.
El partido se tornó vertiginoso debido a múltiples desatenciones defensivas de ambos conjuntos. Este dinamismo fue aprovechado por las felinas, quienes con un cabezazo de Nayely Bolaños recuperaron la ventaja (11).
Antes de finalizar la primera mitad, Ikechukwu volvió a igualar la pizarra con un violento remate de media vuelta, tras un mal rechace de la zaga.
En el segundo tiempo, la generación de ocasiones de peligro para las universitarias no cesó. Ribeiro completó su doblete con un contragolpe a velocidad que resultó inatajable para la portera Reyes, dos minutos después de la reanudación del juego. Al 76, las guerreras aprovecharon la pelota parada y en un centro cerrado al área chica, Paola Chavero marcó en propia puerta.
Cuando el partido tenía tintes de finalizar igualado, una iluminada Ribeiro provocó el autogol de la guardameta lagunera, tras un penalti que pegó en el poste y rebotó en su cuerpo (89). En tiempo de compensación, Ximena Ríos sentenció el marcador con un potente disparo cruzado.
En otro duelo, el Atlas se impuso 2-1 al Mazatlán con anotaciones de Dirce Delgado y Kayla Fernández.
Por otra parte, las autoridades del estadio Akron se pronunciaron respecto al incidente denunciado por una usuaria en redes sociales, quien narró que su hermano fue golpeado por seguidores del Guadalajara, tras el duelo ante Cruz Azul, que se disputó el sábado en este inmueble, por lo que tuvo que ser llevado al hospital.
“Contactamos a la familia de la persona afectada y ayer los recibimos en nuestras instalaciones para recabar toda la información posible.”, agregaron.