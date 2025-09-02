Martes 2 de septiembre de 2025, p. a12
Houston. El mexicano Ramón Urías conectó su décimo cuadrangular de la temporada para inaugurar la pizarra en la victoria 8-3 de los Astros de Houston sobre Angelinos de Los Ángeles.
Un juego donde José Altuve disparó un jonrón de dos carreras y un sencillo impulsor, para respaldar un sólido inicio del venezolano Luis García, quien obtuvo la victoria en su regreso tras estar fuera más de dos años mientras Tommy John se recuperaba de una cirugía. Permitió tres hits y tres carreras con seis ponches en seis entradas en su primera apertura desde el 1º de mayo de 2023.
El juego estaba empatado con un out en la quinta cuando el cubano Yordan Álvarez bateó un sencillo antes de avanzar a segunda con un rodado de Altuve. El boricua Carlos Correa luego pegó un sencillo al jardín central para remolcar a Álvarez y darle a Houston la ventaja de 4-3.
Cam Smith pegó un sencillo con dos outs en la sexta para sacar a Yusei Kikuchi (6-10) antes de robarse la segunda base. El hondureño Mauricio Dubón recibió una base por bolas y el segundo doble del día del dominicano Jeremy Peña impulsó a Smith para poner la pizarra 5-3.
Álvarez añadió un sencillo impulsor en la octava antes de que el jonrón de Altuve pusiera el partido 8-3.
Zach Neto conectó un cuadrangular solitario y Jo Adell añadió otro de dos carreras para los Angelinos, cuya racha de dos victo-rias consecutivas fue interrumpida.
García retiró a los primeros nueve bateadores antes de que Neto conectara un jonrón para abrir la cuarta entrada. Kikuchi permitió ocho hits y cinco carreras en cinco entradas y dos tercios.
Por su parte, Drew Gilbert logró cuatro imparables, la mayor cantidad en su carrera, incluyendo uno de los tres jonrones de San Francisco, para que los pujantes Gigantes vencieran 8-2 a los Rockies de Colorado.
Los dominicanos Rafael Devers y Willy Adames conectaron jonrones para San Francisco (69-69), que ha ganado ocho de nueve partidos para acercarse a cinco de Mets de Nueva York por el último puesto de playoffs de la Liga Nacional.
Gilbert, quien debutó en las Grandes Ligas el 8 de agosto, ha conseguido siete hits en los últimos dos juegos.
Kai-Wei Teng (2-3) permitió dos carreras y ponchó a ocho, la mejor marca de su carrera, en cinco entradas y un tercio de labor, su salida más larga en las mayores. Teng estaba haciendo una apertura ocasional para los Gigantes en lugar del lesionado Carson Whisenhunt.
El segunda base de los Gigantes, Casey Schmitt, salió del juego con un codo derecho magullado después de ser golpeado por un lanzamiento del abridor Chase Dollander.