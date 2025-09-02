▲ El mexicano participó en la victoria de Houston 8-3 sobre los Angelinos. Foto Ap

Martes 2 de septiembre de 2025, p. a12

Houston. El mexicano Ramón Urías conectó su décimo cuadrangular de la temporada para inaugurar la pizarra en la victoria 8-3 de los Astros de Houston sobre Angelinos de Los Ángeles.

Un juego donde José Altuve disparó un jonrón de dos carreras y un sencillo impulsor, para respaldar un sólido inicio del venezolano Luis García, quien obtuvo la victoria en su regreso tras estar fuera más de dos años mientras Tommy John se recuperaba de una cirugía. Permitió tres hits y tres carreras con seis ponches en seis entradas en su primera apertura desde el 1º de mayo de 2023.

El juego estaba empatado con un out en la quinta cuando el cubano Yordan Álvarez bateó un sencillo antes de avanzar a segunda con un rodado de Altuve. El boricua Carlos Correa luego pegó un sencillo al jardín central para remolcar a Álvarez y darle a Houston la ventaja de 4-3.

Cam Smith pegó un sencillo con dos outs en la sexta para sacar a Yusei Kikuchi (6-10) antes de robarse la segunda base. El hondureño Mauricio Dubón recibió una base por bolas y el segundo doble del día del dominicano Jeremy Peña impulsó a Smith para poner la pizarra 5-3.

Álvarez añadió un sencillo impulsor en la octava antes de que el jonrón de Altuve pusiera el partido 8-3.

Zach Neto conectó un cuadrangular solitario y Jo Adell añadió otro de dos carreras para los Angelinos, cuya racha de dos victo-rias consecutivas fue interrumpida.