Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. a12

Nueva York., Naomi Osaka sonrió antes del inicio de su partido del Abierto de Estados Unidos contra Coco Gauff y también después de que terminó. Entre puntos, se palmeó el muslo izquierdo y se dijo a sí misma en voz baja, casi en un susurro: “vamos, vamos”.

Una vez que la pelota estaba en juego, los golpes de la japonesa eran fuertes y precisos, produciendo el tipo de tenis seguro, consistente y potente que la llevó a cuatro títulos de Grand Slam.

En la mayor demostración hasta el momento de que ha vuelto a la cima de su juego y es una verdadera contendiente para los máximos honores del deporte, Osaka eliminó a Gauff por 6-3, 6-2, en el Arthur Ashe Stadium para alcanzar su primera fase de cuartos de final importante en más de cuatro años y medio.

“Para ser honesta, estaba superconcentrada”, dijo Osaka, joven de 27 años que nació en Japón y se mudó a Estados Unidos con su familia a los tres años. “Sentía que querían ver un partido realmente bueno, y espero que lo que hayan tenido”.

Mañana, se enfrentará a la checa Karolina Muchova, número 11 , por un puesto en semifinales. Muchova, subcampeona del Abierto de Francia 2023 y semifinalista en Nueva York los dos últimos años, avanzó tras vencer por 6-3, 6-7 (0/7) y 6-3 a la ucrania Marta Kostyuk, número 27.

Naomi regresó a la gira la temporada pasada tras una baja por maternidad de 17 meses. Su hijo, Shai, nació en julio de 2023.

“Estoy un poco sensible y no quiero llorar, pero, honestamente, me divertí mucho”, dijo Osaka, quien jugó por primera vez contra Gauff en el Abierto de Estados Unidos en 2019.