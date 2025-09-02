Martes 2 de septiembre de 2025, p. a12
Nueva York., Naomi Osaka sonrió antes del inicio de su partido del Abierto de Estados Unidos contra Coco Gauff y también después de que terminó. Entre puntos, se palmeó el muslo izquierdo y se dijo a sí misma en voz baja, casi en un susurro: “vamos, vamos”.
Una vez que la pelota estaba en juego, los golpes de la japonesa eran fuertes y precisos, produciendo el tipo de tenis seguro, consistente y potente que la llevó a cuatro títulos de Grand Slam.
En la mayor demostración hasta el momento de que ha vuelto a la cima de su juego y es una verdadera contendiente para los máximos honores del deporte, Osaka eliminó a Gauff por 6-3, 6-2, en el Arthur Ashe Stadium para alcanzar su primera fase de cuartos de final importante en más de cuatro años y medio.
“Para ser honesta, estaba superconcentrada”, dijo Osaka, joven de 27 años que nació en Japón y se mudó a Estados Unidos con su familia a los tres años. “Sentía que querían ver un partido realmente bueno, y espero que lo que hayan tenido”.
Mañana, se enfrentará a la checa Karolina Muchova, número 11 , por un puesto en semifinales. Muchova, subcampeona del Abierto de Francia 2023 y semifinalista en Nueva York los dos últimos años, avanzó tras vencer por 6-3, 6-7 (0/7) y 6-3 a la ucrania Marta Kostyuk, número 27.
Naomi regresó a la gira la temporada pasada tras una baja por maternidad de 17 meses. Su hijo, Shai, nació en julio de 2023.
“Estoy un poco sensible y no quiero llorar, pero, honestamente, me divertí mucho”, dijo Osaka, quien jugó por primera vez contra Gauff en el Abierto de Estados Unidos en 2019.
Iga Swiatek, segunda del ranking mundial, avanzó también a los cuartos de final al vencer a Eka Alexandrova por 6-3 y 6-1. La polaca remontó un 3-1 en contra en el primer set para volver a ganar, menos de 48 horas tras reponerse de un 5-1 en el primer juego ante Anna Kalinskaya.
“Al principio, sentí que jugaba rapidísimo”, dijo. “Quería encontrar mi ritmo, pero después me sentí realmente en mi burbuja y en mi zona”.
En la rama varonil, el australiano Alex de Minaur, octavo cabeza de serie, venció al clasificado Leandro Riedi por 6-3, 6-2 y 6-1. En tanto, el italiano Lorenzo Musetti eliminó al español Jaume Munar, con problemas físicos, en octavos de final.
Musetti, número 10 del mundo, se deshizo de Munar (44) por 6-3, 6-0 y 6-1 en una hora y 37 minutos. Fue un resultado demasiado severo para el mallorquín, que debutaba en octavos de final de un Grand Slam tras disputar un gran inicio de torneo.
Musetti se medirá a Jannik Sinner, número uno del mundo, quien arrolló 6-1, 6-1 y 6-1 a Aleksandr Bublik. El italiano, campeón defensor del torneo, llegó a 25 triunfos seguidos en canchas duras de Grand Slam.
Por otra parte, el torneo se quedó sin mexicanos tras la eliminación de Miguel Ángel Reyes-Varela. El tenista y su compañero ecuatoriano Gonzalo Escobar fueron superados 6-1 y 7-5 en la segunda ronda por Michael Venus, de Nueva Zelanda, y el indio Yuki Bhambri.