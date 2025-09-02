Deportes
Naomi Osaka deja fuera a Coco Gauff en el Abierto de EU
Naomi Osaka deja fuera a Coco Gauff en el Abierto de EU
 
Periódico La Jornada
Martes 2 de septiembre de 2025, p. a12

Nueva York., Naomi Osaka sonrió antes del inicio de su partido del Abierto de Estados Unidos contra Coco Gauff y también después de que terminó. Entre puntos, se palmeó el muslo izquierdo y se dijo a sí misma en voz baja, casi en un susurro: “vamos, vamos”.

Una vez que la pelota estaba en juego, los golpes de la japonesa eran fuertes y precisos, produciendo el tipo de tenis seguro, consistente y potente que la llevó a cuatro títulos de Grand Slam.

En la mayor demostración hasta el momento de que ha vuelto a la cima de su juego y es una verdadera contendiente para los máximos honores del deporte, Osaka eliminó a Gauff por 6-3, 6-2, en el Arthur Ashe Stadium para alcanzar su primera fase de cuartos de final importante en más de cuatro años y medio.

“Para ser honesta, estaba superconcentrada”, dijo Osaka, joven de 27 años que nació en Japón y se mudó a Estados Unidos con su familia a los tres años. “Sentía que querían ver un partido realmente bueno, y espero que lo que hayan tenido”.

Mañana, se enfrentará a la checa Karolina Muchova, número 11 , por un puesto en semifinales. Muchova, subcampeona del Abierto de Francia 2023 y semifinalista en Nueva York los dos últimos años, avanzó tras vencer por 6-3, 6-7 (0/7) y 6-3 a la ucrania Marta Kostyuk, número 27.

Naomi regresó a la gira la temporada pasada tras una baja por maternidad de 17 meses. Su hijo, Shai, nació en julio de 2023.

“Estoy un poco sensible y no quiero llorar, pero, honestamente, me divertí mucho”, dijo Osaka, quien jugó por primera vez contra Gauff en el Abierto de Estados Unidos en 2019.

Foto
▲ La japonesa se enfrentará a la checa Karolina Muchova por un lugar en las semifinales.Foto Afp

Iga Swiatek, segunda del ranking mundial, avanzó también a los cuartos de final al vencer a Eka Alexandrova por 6-3 y 6-1. La polaca remontó un 3-1 en contra en el primer set para volver a ganar, menos de 48 horas tras reponerse de un 5-1 en el primer juego ante Anna Kalinskaya.

“Al principio, sentí que jugaba rapidísimo”, dijo. “Quería encontrar mi ritmo, pero después me sentí realmente en mi burbuja y en mi zona”.

En la rama varonil, el australiano Alex de Minaur, octavo cabeza de serie, venció al clasificado Leandro Riedi por 6-3, 6-2 y 6-1. En tanto, el italiano Lorenzo Musetti eliminó al español Jaume Munar, con problemas físicos, en octavos de final.

Musetti, número 10 del mundo, se deshizo de Munar (44) por 6-3, 6-0 y 6-1 en una hora y 37 minutos. Fue un resultado demasiado severo para el mallorquín, que debutaba en octavos de final de un Grand Slam tras disputar un gran inicio de torneo.

Musetti se medirá a Jannik Sinner, número uno del mundo, quien arrolló 6-1, 6-1 y 6-1 a Aleksandr Bublik. El italiano, campeón defensor del torneo, llegó a 25 triunfos seguidos en canchas duras de Grand Slam.

Por otra parte, el torneo se quedó sin mexicanos tras la eliminación de Miguel Ángel Reyes-Varela. El tenista y su compañero ecuatoriano Gonzalo Escobar fueron superados 6-1 y 7-5 en la segunda ronda por Michael Venus, de Nueva Zelanda, y el indio Yuki Bhambri.

