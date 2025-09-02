▲ La argelina es campeona olímpica de París 2024 en la categoría de -66 kilogramos. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. a11

Lausana. La argelina Imane Khelif, campeona olímpica en París 2024, llevó a la justicia deportiva la nueva reglamentación de la instancia mundial del boxeo (World Boxing) sobre la obligación de practicar la prueba de feminidad, anunció ayer el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Un año después de haber ocupado titulares en la justa veraniega por una polémica sobre su género, Khelif recurre ahora a la norma que le impide tomar parte en competiciones internacionales de boxeo sin someterse a una prueba cromosómica previa, precisó el TAS, que todavía no ha fijado una fecha para la audiencia.

En concreto, Khelif pide que se anule la decisión de World Boxing que le privó en junio de estar en el torneo de Eindhoven (primera competición sometida a esa nueva reglamentación) y quiere participar “sin test” en el Mundial de Liverpool, que comienza este jueves y dura hasta el 14 de septiembre.

Esa última solicitud no tiene casi ninguna opción de salir adelante porque el TAS no ha concedido una medida cautelar que permita su presencia en el Mundial.

En París 2024, la argelina fue víctima de ataques y de una campaña de desinformación, igual que la boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting, con comentarios ofensivos que la presentaban como “un hombre que combate contra mujeres”.

Khelif, de 26 años, se proclamó campeona olímpica de la categoría de -66 kilogramos.

Nacida y criada como mujer, la joven argelina ha sido acusada por la anterior instancia del boxeo olímpico, IBA, de tener cromosomas XY y fue excluida por ello del Mundial de 2023, después de haber competido hasta entonces en la categoría femenina sin generar controversia.