Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. a10

México estableció desde el domingo su centro de operaciones en Oakland, 10 kilómetros al este de la ciudad de San Francisco, con la mayoría de los jugadores que el técnico Javier Aguirre convocó para enfrentar a los gigantes asiáticos, Japón y Corea del Sur, el 6 y 9 de septiembre rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los delanteros Raúl Jiménez y Santiago Giménez, provenientes del Fulham inglés y el Milán italiano, se unieron a la concentración en pleno cierre del mercado de transferencias en Europa, donde algunos clubes mostraron interés por contar con sus servicios.

Según medios locales, el jugador formado en las divisiones menores de Cruz Azul estuvo cerca de cerrar su traspaso a la Roma, pero al final resolvió quedarse hasta el final de la temporada. “Sará perché ti amo”, escribió en una historia de Instagram su agente, Rafaela Pimenta, en referencia a la canción emblemática del cuadro rossonero. Giménez registra seis goles y cuatro asistencias en 22 partidos desde que llegó a la región de Lombardía. Otra realidad enfrenta el elemento del Fulham, convertido en el mexicano con más encuentros en el futbol de Inglaterra (200) y con el doble de minutos (14 mil 704) de los que cosechó Javier Hernández durante su paso por el Manchester United y el West Ham.

Aunque Aguirre contará con ambos en el ataque, la lista presentada para esta fecha FIFA sufrió la baja de César Huerta, mediocampista del Anderlecht, debido a una sobrecarga muscular en el duelo frente al Union Saint-Gilloise, en el que participó 73 minutos. La dirección deportiva de selecciones nacionales informó que “no será convocado ningún otro jugador” para cubrir la ausencia del Chino, quien se ha convertido en un elemento habitual en el tercer ciclo del Vasco al frente del Tricolor. En 24 compromisos internacionales, incluidos duelos de preparación, acumula tres goles y los títulos de Copa Oro y Liga de Naciones de Concacaf.

Un grupo de entre 20 y 30 niños, acompañado por miembros de sus familias, recibió al plantel nacional en su hotel de concentración, compartió fotos, hizo bromas con el cuerpo técnico y seleccionados como Diego Lainez, Luis Ángel Malagón, Carlos Rodríguez y Jesús Orozco Chiquete, además de mostrar mensajes de apoyo. Como en otras concentraciones, la ausencia del portero Guillermo Ochoa no deja de ser llamativa. A sus 40 años, el cinco veces mundialista sigue sin tener un equipo dónde jugar, después de que el AVS Futebol portugués, en el que tuvo acción durante 23 encuentros la temporada pasada, notificó que no entraba en sus planes.