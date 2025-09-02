Ochoa, sin equipo, se aleja del Mundial 2026
Santiago Giménez continuará como rossoneri; se cerró el mercado de fichajes en Europa
Martes 2 de septiembre de 2025, p. a10
México estableció desde el domingo su centro de operaciones en Oakland, 10 kilómetros al este de la ciudad de San Francisco, con la mayoría de los jugadores que el técnico Javier Aguirre convocó para enfrentar a los gigantes asiáticos, Japón y Corea del Sur, el 6 y 9 de septiembre rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los delanteros Raúl Jiménez y Santiago Giménez, provenientes del Fulham inglés y el Milán italiano, se unieron a la concentración en pleno cierre del mercado de transferencias en Europa, donde algunos clubes mostraron interés por contar con sus servicios.
Según medios locales, el jugador formado en las divisiones menores de Cruz Azul estuvo cerca de cerrar su traspaso a la Roma, pero al final resolvió quedarse hasta el final de la temporada. “Sará perché ti amo”, escribió en una historia de Instagram su agente, Rafaela Pimenta, en referencia a la canción emblemática del cuadro rossonero. Giménez registra seis goles y cuatro asistencias en 22 partidos desde que llegó a la región de Lombardía. Otra realidad enfrenta el elemento del Fulham, convertido en el mexicano con más encuentros en el futbol de Inglaterra (200) y con el doble de minutos (14 mil 704) de los que cosechó Javier Hernández durante su paso por el Manchester United y el West Ham.
Aunque Aguirre contará con ambos en el ataque, la lista presentada para esta fecha FIFA sufrió la baja de César Huerta, mediocampista del Anderlecht, debido a una sobrecarga muscular en el duelo frente al Union Saint-Gilloise, en el que participó 73 minutos. La dirección deportiva de selecciones nacionales informó que “no será convocado ningún otro jugador” para cubrir la ausencia del Chino, quien se ha convertido en un elemento habitual en el tercer ciclo del Vasco al frente del Tricolor. En 24 compromisos internacionales, incluidos duelos de preparación, acumula tres goles y los títulos de Copa Oro y Liga de Naciones de Concacaf.
Un grupo de entre 20 y 30 niños, acompañado por miembros de sus familias, recibió al plantel nacional en su hotel de concentración, compartió fotos, hizo bromas con el cuerpo técnico y seleccionados como Diego Lainez, Luis Ángel Malagón, Carlos Rodríguez y Jesús Orozco Chiquete, además de mostrar mensajes de apoyo. Como en otras concentraciones, la ausencia del portero Guillermo Ochoa no deja de ser llamativa. A sus 40 años, el cinco veces mundialista sigue sin tener un equipo dónde jugar, después de que el AVS Futebol portugués, en el que tuvo acción durante 23 encuentros la temporada pasada, notificó que no entraba en sus planes.
En días recientes, el español Burgos CF, que participa en la segunda categoría profesional, negoció con el representante de Ochoa un posible traspaso. Reportes indican que el ex guardián del América tenía un acuerdo de palabra, pero la operación no prosperó por diferencias contractuales. “Memo quiere ser histórico, no está en una situación favorable, pero no tiene nada que demostrar”, considera el ex seleccionado Adolfo Ríos sobre su antiguo compañero en las Águilas. “La posición que más longevidad tiene es la portería. Han habido arqueros de más de 40 años en Mundiales, como Dino Zoff (40 años, cuatro meses) en Italia. Lógicamente, tiene que haber competencia, lo preocupante sería que ninguno de los que están pueda hacerle sombra a Memo”.
Ríos analiza la antipatía que suele generar Ochoa en el medio nacional. “Es un tema de identidad, de con qué equipo relacionas su carrera”, dice y, de inmediato, menciona la rivalidad que el América genera respecto a otros clubes. “Entre América y Chivas se dividen la mayoría de los aficionados en el país, pero los que van en contra de las Águilas son más equipos de los que van contra cualquier otro. No dudo que hayan existido también campañas de desprestigio”. El partido más reciente del hombre de los rizos con el Tri corresponde a la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones, el 15 de noviembre de 2024, cuando Honduras se impuso 2-0 en el estadio General Francisco Morazán.
MLS rompe récord de gasto
Con figuras como Rodrigo de Paul y Son Heung-min, los 30 equipos de la liga de Estados Unidos batieron el récord de gasto en contrataciones en la temporada 2025, con una inversión de cerca de 336 millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales.
El monto alcanzado, al cierre del mercado de fichajes, representa casi el doble de los 188 millones de dólares gastados en 2024, que era la mayor cifra anual. El volumen de inversión ha crecido en el último lustro desde los 145 millones de dólares en 2020. Hasta 169 futbolistas llegaron desde el exterior en 2025, representando a 50 países diferentes y con una media de edad de 25.5 años.