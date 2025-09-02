▲ Desde la izquierda, Rosa Icela Elías, directora de la biblioteca del plantel Del Valle de la UACM; Luis Hernández Navarro (de negro) flanqueado por dos integrantes del Comité de Pensamiento Marxista Crítico y Revolucionario, y María del Pilar Ayala, moderadora del encuentro. Foto Víctor Camacho

Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Martes 2 de septiembre de 2025, p. 5

“Perseverante en sus principios éticos y en la convicción de que es necesario cambiar el mundo, Enrique González Rojo Arthur (1928-2021) se negó a colaborar con la máquina. Toda su vida fue un luchador de izquierda inclaudicable. Quizá por ello, no obstante la indudable calidad de su poesía y la riqueza teórica de su filosofía, la mayoría de sus premios y homenajes se los brindó la gente, no las instituciones”, expresó Luis Hernández Navarro, coordinador de la sección de Opinión de La Jornada, al inicio del tercer Coloquio de Pensamiento Marxista Crítico y Reflexivo, en memoria de González Rojo Arthur, cuya primera sesión se desarrolló ayer, y hoy tendrá lugar la segunda, en el plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Para el escritor y periodista, este foro es “la mejor demostración tanto del cariño y respeto que le guardan los jóvenes como de la contemporaneidad de su pensamiento”. Hernández Navarro presentó una semblanza de la participación política del homenajeado a lo largo de los años, desde su ingreso a la célula Carlos Marx del Partido Comunista Mexicano (PCM), en mayo de 1956, hasta su expulsión de la misma, junto con compañeros como José Revueltas.

“Entre 1960 y 1982 (año en el que se integró a la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas), González Rojo Arthur militó en el Partido Obrero Campesino Mexicano y en agrupaciones espartaquistas, reivindicando la necesidad de fundar un Partido Comunista como vanguardia del proletariado, que no había en México.”

Su abuelo, Enrique González Martínez, fue una “referencia poética indiscutible”, y el responsable de acercar a su nieto a las obras de Marx desde su primer año de preparatoria. A lo largo de su vida, el filósofo y poeta “enseñó marxismo en universidades y fuera de ellas. Lo suyo, además de dar clases magistrales y declamar hermosos poemas, fueron los círculos de estudio”, como “el Ricardo Flores Magón, estigmatizado por el PC”.

En su “extraordinariamente actual Manifiesto autogestionario”, escrito de 2002 y publicado en 2017, González Rojo Arthur señaló: “Conviene subrayar que se precisa combatir no sólo contra el imperialismo, sino contra el capitalismo; no sólo contra el capitalismo salvaje, sino contra el ‘civilizado’. Allí está la enseñanza para nuestro tiempo y el futuro clave”, afirmó Hernández Navarro.